За сутки оккупанты более более 90 раз обстреляли территорию Украины. РФ продолжает штурмовать Бахмут, Авдеевку и Марьинку – Генштаб

Также оккупанты совершили 56 обстрелов из реактивных ситем залпового огня. Под ударом врага были населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской , Николаевской и Херсонской областей.

"Главные усилия россияне сохраняют на ведении наступательных действий в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки Донецкой области. За прошедшие сутки они совершили более 65 атак на указанных участках фронта, но все они были отбиты подразделениями сил обороны", – говорится в сообщении.

На северных границах Украины, на Волыни и в Полесье, оперативная ситуация не претерпела существенных изменений – признаков формирования наступательных группировок РФ не наблюдается, отмечают в Генштабе.