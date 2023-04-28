За сутки оккупанты более более 90 раз обстреляли территорию Украины. РФ продолжает штурмовать Бахмут, Авдеевку и Марьинку – Генштаб

Также оккупанты совершили 56 обстрелов из реактивных ситем залпового огня. Под ударом врага были населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской , Николаевской и Херсонской областей.
"Главные усилия россияне сохраняют на ведении наступательных действий в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки Донецкой области. За прошедшие сутки они совершили более 65 атак на указанных участках фронта, но все они были отбиты подразделениями сил обороны", – говорится в сообщении.
На северных границах Украины, на Волыни и в Полесье, оперативная ситуация не претерпела существенных изменений – признаков формирования наступательных группировок РФ не наблюдается, отмечают в Генштабе.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.