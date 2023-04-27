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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли 25 авиаударов и пять ракетных – по Николаеву – Генштаб ВСУ

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В результате ракетных ударов оккупантов по Николаеву разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, отметили в Генштабе ВСУ
В результате ракетных ударов оккупантов по Николаеву разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Российские оккупационные войска за сутки 27 апреля нанесли 25 авиационных ударов, а также совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Также ночью враг нанес пять ракетных ударов по Николаеву, есть пострадавшие среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – сказано в сообщении.

Отмечается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины "остается высокой".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0y3fsW6FdRERhiEjKcXePf196uD9t6Wx8PdkQ7pXY77NyVtgPXw5ctGiRMJCyqR8Cl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Николаев, Генштаб ВСУ, авиация, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, инфраструктура, население, российские оккупанты
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