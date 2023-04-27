Оккупанты за сутки нанесли 25 авиаударов и пять ракетных – по Николаеву – Генштаб ВСУ

В результате ракетных ударов оккупантов по Николаеву разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Также ночью враг нанес пять ракетных ударов по Николаеву, есть пострадавшие среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – сказано в сообщении.

Отмечается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины "остается высокой".