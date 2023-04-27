Оккупанты за сутки нанесли 25 авиаударов и пять ракетных – по Николаеву – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Также ночью враг нанес пять ракетных ударов по Николаеву, есть пострадавшие среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – сказано в сообщении.
Отмечается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины "остается высокой".
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.