Генштаб ВСУ: Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий, украинские воины мужественно держат оборону

Подразделения сил обороны Украины отразили за сутки более 35 атак российских оккупантов на трех направлениях, указали в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 27 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В течение суток [враг] совершил более 35 атак на указанных участках фронта, однако все они были отражены подразделениями сил обороны. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону", – сказано в сообщении.

На бахмутском направлении оккупанты в течение суток вели безуспешные атаки в направлении Богдановки, рассказали украинские военные.

"На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел, – говорится в сообщении. – На марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка".

В то же время на шахтерском и купянском направлениях россияне наступательных действий не проводили, а на лиманском – безуспешно атаковали в направлении Серебрянского лесничества, указали в Генштабе ВСУ.

"На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На северском и слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах РФ... На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия", – подчеркнули украинские военные.

Кроме того, российские военные из разных видов вооружения обстреляли ряд населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины, а также нанесли авиаудары по Угледару и Великой Новоселке.