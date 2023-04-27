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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий, украинские воины мужественно держат оборону

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Подразделения сил обороны Украины отразили за сутки более 35 атак российских оккупантов на трех направлениях, указали в Генштабе ВСУ
Подразделения сил обороны Украины отразили за сутки более 35 атак российских оккупантов на трех направлениях, указали в Генштабе ВСУ  
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

Об этом 27 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В течение суток [враг] совершил более 35 атак на указанных участках фронта, однако все они были отражены подразделениями сил обороны. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону", – сказано в сообщении.

На бахмутском направлении оккупанты в течение суток вели безуспешные атаки в направлении Богдановки, рассказали украинские военные.

"На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел, – говорится в сообщении. – На марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка".

В то же время на шахтерском и купянском направлениях россияне наступательных действий не проводили, а на лиманском – безуспешно атаковали в направлении Серебрянского лесничества, указали в Генштабе ВСУ.

"На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На северском и слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах РФ... На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия", – подчеркнули украинские военные.

Кроме того, российские военные из разных видов вооружения обстреляли ряд населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины, а также нанесли авиаудары по Угледару и Великой Новоселке.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0y3fsW6FdRERhiEjKcXePf196uD9t6Wx8PdkQ7pXY77NyVtgPXw5ctGiRMJCyqR8Cl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Россия, Первомайское, Украина, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Купянск, ВСУ, обстрелы, авиаудар, наступление, война России против Украины, Бахмут, Угледар, население, российские оккупанты
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