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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили более 500 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили приблизительно 188 920 российских оккупантов. Об этом 27 апреля в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 510 российских захватчиков.

Другие потери оккупантов в Украине составили:

  • танков – 3694 (+2);
  • боевых бронированных машин – 7178 (+16);
  • артиллерийских систем – 2887 (+10);
  • РСЗО – 542 (+3);
  • средства ПВО – 293 (+1);
  • самолетов – 308;
  • вертолетов – 294;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2461 (+21);
  • крылатые ракеты – 911;
  • корабли/катера – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5805 (+13);
  • специальная техника – 352.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0s5UUaQ6xeauUCB6HVsE75jCVXkiCRRa7ERuqxvKDXHnQsY21oZB59dZnyz5JoDuWl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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