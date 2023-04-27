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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Тихонечко идет такими небольшими шагами". В ВСУ высказались о контрнаступлении Украины

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Контрнаступление ВСУ может начаться в апреле или в мае, отмечали в Минобороны Украины
Контрнаступление ВСУ может начаться в апреле или в мае, отмечали в Минобороны Украины
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Контрнаступление Украины уже идет "небольшими шагами", в результате чего уничтожаются мощности российских оккупантов.

Об этом 24 апреля в эфире телеканала "Ми – Україна" сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Мы не склонны недооценивать врага, мы знаем специфику формирования этой группировки, понимаем ее мощности, потенциал и работаем методически над тем, чтобы эти мощности и возможности были минимизированы", – сказала Гуменюк.

По ее словам, в этом "как раз и заключается то самое контрнаступление, которого все ждут, когда же уже начнется".

"Когда уже можно снимать, когда уже можно показывать и выкладывать. А оно тихонечко идет такими небольшими шагами, но уверенными. И идет оно к тому, что мощности врага уничтожаются: исчезают склады с боеприпасами, взрываются пункты сосредоточения техники, прилетает в места скопления личного состава. И вот эта даже не очень организованная группировка становится совершенно разрозненной", – отметила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.

Контекст:

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".

В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". На просьбу охарактеризовать готовящееся наступление ВСУ глава ГУР МО ответил: "Будет быстро".

Теги: Россия, Украина, боеприпасы, ВСУ, наступление, война России против Украины, взрывы, Наталья Гуменюк, потери армии России, деоккупация, контрнаступление
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