"Тихонечко идет такими небольшими шагами". В ВСУ высказались о контрнаступлении Украины

Контрнаступление ВСУ может начаться в апреле или в мае, отмечали в Минобороны Украины Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Об этом 24 апреля в эфире телеканала "Ми – Україна" сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Мы не склонны недооценивать врага, мы знаем специфику формирования этой группировки, понимаем ее мощности, потенциал и работаем методически над тем, чтобы эти мощности и возможности были минимизированы", – сказала Гуменюк.

По ее словам, в этом "как раз и заключается то самое контрнаступление, которого все ждут, когда же уже начнется".

"Когда уже можно снимать, когда уже можно показывать и выкладывать. А оно тихонечко идет такими небольшими шагами, но уверенными. И идет оно к тому, что мощности врага уничтожаются: исчезают склады с боеприпасами, взрываются пункты сосредоточения техники, прилетает в места скопления личного состава. И вот эта даже не очень организованная группировка становится совершенно разрозненной", – отметила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.