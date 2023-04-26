Украина получила уже 98% боевой техники, которую обещал Запад – главком сил НАТО в Европе

Слушания проходили в комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса.

В ходе слушаний Каволи отметил, что для запланированного контрнаступления в противостоянии российской агрессии Вооруженные силы Украины получат необходимое вооружение вовремя.

По словам главкома силами НАТО в Европе, Запад продолжит работу по поддержке действий украинской армии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года был основан формат "Рамштайн" – встречи консультативной группы по оказанию помощи Украине, в том числе по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы проводятся регулярно.

Последняя, 11-я встреча в формате "Рамштайн" состоялась 21 апреля 2023 года. Ключевыми вопросами на заседании стали ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.

По итогам встречи Остин заявил, что контактная группа уже предоставила Украине более 230 танков, более 1550 бронемашин и другой техники. Он выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, обеспечит ВСУ преимущество на поле боя.