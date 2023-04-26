"У них страх, они боятся". Буданов заявил, что шумиха вокруг контрнаступления мешает ВСУ, но влияет на оккупантов

Буданов отмечает, что у постоянного обсуждения украинского контрнаступления в СМИ есть и положительный для Украины эффект Фото: gur.gov.ua

Буданов согласился, что превращение украинского контрнаступления в "реалити-шоу", обсуждения, чрезмерное внимание и интерес к нему мешают силам обороны Украины.

"На мой взгляд, [все это] немного мешает. Даже не мешает, а в какой-то степени усложняет, скажем так. Но ведь это имеет и обратную сторону. Как накручивают наше общество – вот скоро пойдем в атаку, всех освободим, все освободим, уничтожим врагов и так далее, – так же это влияет и на противника", – отметил он.

Глава ГУР МО пояснил, что в России "их масса тоже все это смотрит".

"Вы же посмотрите, что у них в этих дурацких пабликах делается – у них страх, они боятся. То есть здесь есть как плюсы, так и минусы", – резюмировал он.

Также в этом интервью Буданов заявил, что информация о направлениях и содержании готовящейся украинской наступательной операции не может быть вынесена в публичную плоскость.

"Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда оно начнется – это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", – сказал Буданов.

Украинские военные, в свою очередь, неоднократно заявляли, что все важные операции ВСУ, в том числе готовящееся контрнаступление, требуют информационной тишины.