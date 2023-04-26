"У них страх, они боятся". Буданов заявил, что шумиха вокруг контрнаступления мешает ВСУ, но влияет на оккупантов

Буданов согласился, что превращение украинского контрнаступления в "реалити-шоу", обсуждения, чрезмерное внимание и интерес к нему мешают силам обороны Украины.
"На мой взгляд, [все это] немного мешает. Даже не мешает, а в какой-то степени усложняет, скажем так. Но ведь это имеет и обратную сторону. Как накручивают наше общество – вот скоро пойдем в атаку, всех освободим, все освободим, уничтожим врагов и так далее, – так же это влияет и на противника", – отметил он.
Глава ГУР МО пояснил, что в России "их масса тоже все это смотрит".
"Вы же посмотрите, что у них в этих дурацких пабликах делается – у них страх, они боятся. То есть здесь есть как плюсы, так и минусы", – резюмировал он.
Также в этом интервью Буданов заявил, что информация о направлениях и содержании готовящейся украинской наступательной операции не может быть вынесена в публичную плоскость.
"Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда оно начнется – это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", – сказал Буданов.
Украинские военные, в свою очередь, неоднократно заявляли, что все важные операции ВСУ, в том числе готовящееся контрнаступление, требуют информационной тишины.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".
Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".
В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". На просьбу охарактеризовать готовящееся наступление ВСУ глава ГУР МО ответил: "Будет быстро". Он добавил, что утечка секретных документов из Пентагона, часть которых якобы касается контрнаступления ВСУ, не сможет повлиять на реальные планы Украины.