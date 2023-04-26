ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"У них страх, они боятся". Буданов заявил, что шумиха вокруг контрнаступления мешает ВСУ, но влияет на оккупантов

Буданов отмечает, что у постоянного обсуждения украинского контрнаступления в СМИ есть и положительный для Украины эффект
Буданов отмечает, что у постоянного обсуждения украинского контрнаступления в СМИ есть и положительный для Украины эффект
Фото: gur.gov.ua

Повышенный интерес в медиапространстве к готовящемуся украинскому контрнаступлению имеет как минусы, так и плюсы. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 24 апреля.

Буданов согласился, что превращение украинского контрнаступления в "реалити-шоу",  обсуждения, чрезмерное внимание и интерес к нему мешают силам обороны Украины.

"На мой взгляд, [все это] немного мешает. Даже не мешает, а в какой-то степени усложняет, скажем так. Но ведь это имеет и обратную сторону. Как накручивают наше общество – вот скоро пойдем в атаку, всех освободим, все освободим, уничтожим врагов и так далее, – так же это влияет и на противника", – отметил он.

Глава ГУР МО пояснил, что в России "их масса тоже все это смотрит".

"Вы же посмотрите, что у них в этих дурацких пабликах делается – у них страх, они боятся. То есть здесь есть как плюсы, так и минусы", – резюмировал он.

Также в этом интервью Буданов заявил, что информация о направлениях и содержании готовящейся украинской наступательной операции не может быть вынесена в публичную плоскость.

"Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда оно начнется – это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", – сказал Буданов.

Украинские военные, в свою очередь, неоднократно заявляли, что все важные операции ВСУ, в том числе готовящееся контрнаступление, требуют информационной тишины.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".

В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". На просьбу охарактеризовать готовящееся наступление ВСУ глава ГУР МО ответил: "Будет быстро". Он добавил, что утечка секретных документов из Пентагона, часть которых якобы касается контрнаступления ВСУ, не сможет повлиять на реальные планы Украины.

Теги: Россия, Украина, оккупация, разведка, оборона, российская пропаганда, контрпропаганда, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, реалити-шоу, перспективы, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление, военная разведка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга
  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга
Рассада болгарского перца больше всего боится этого! Не делайте ошибок, чтобы не загубить урожай
Рассада болгарского перца больше всего боится этого! Не делайте ошибок, чтобы не загубить урожай
Принцесса Уэльская, известная любовью к туфлям-лодочкам, появилась на публике в остроносых замшевых балетках за $190
Принцесса Уэльская, известная любовью к туфлям-лодочкам, появилась на публике в остроносых замшевых балетках за $190
Галина ГРИШИНА
Пономарев показал всех своих детей на одном фото
Пономарев показал всех своих детей на одном фото
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины
Галина ГРИШИНА
Каменских снялась в спортивном костюме в полный рост
Каменских снялась в спортивном костюме в полный рост
Сочные чебуреки. Рецепт от эксперта
Сочные чебуреки. Рецепт от эксперта
Добавьте это в воду – и нут приготовится намного быстрее. Проверенный кулинарный лайфхак от эксперта
Добавьте это в воду – и нут приготовится намного быстрее. Проверенный кулинарный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
Как выглядит на ногтях разной длины базовый маникюр со светлым лаком. Фото
Как выглядит на ногтях разной длины базовый маникюр со светлым лаком. Фото
33-летний Рэдклифф и его 38-летняя избранница впервые стали родителями – СМИ
33-летний Рэдклифф и его 38-летняя избранница впервые стали родителями – СМИ
Галина ГРИШИНА
Данилко о программе "Евровидении 2023": Я не понимаю, почему есть alyona alyona, а нет Русланы
Данилко о программе "Евровидении 2023": Я не понимаю, почему есть alyona alyona, а нет Русланы
Чизкейк по этому рецепту получится "божественно вкусным". Как приготовить дома "нежный десерт с шелковистой текстурой"
Чизкейк по этому рецепту получится "божественно вкусным". Как приготовить дома "нежный десерт с шелковистой текстурой"
Галина ГРИШИНА
Цукерберг сделал селфи в тренажерном зале со своей самой младшей дочерью, которая родилась месяц назад
Цукерберг сделал селфи в тренажерном зале со своей самой младшей дочерью, которая родилась месяц назад
Галина ГРИШИНА
Кот Степан в Харькове женился на кошке-француженке и показал свидетельство о браке. Избранница кота-блогера младше его на 13 лет
Кот Степан в Харькове женился на кошке-француженке и показал свидетельство о браке. Избранница кота-блогера младше его на 13 лет
Галина ГРИШИНА
  Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть
  Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть
Галина ГРИШИНА
Этот дизайн маникюра самый легкий в уходе и выгодный финансово. Идеи для вдохновения
Этот дизайн маникюра самый легкий в уходе и выгодный финансово. Идеи для вдохновения
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (118271)
2
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода (96677)
3
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт (61145)
4
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (55709)
5
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото (51152)
6
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев (45874)
7
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году (45580)
8
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе (42867)
 
 
 
 