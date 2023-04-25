Маляр заявила, что по "сценариям контрнаступления", которые сейчас публикуются, можно снимать кино

"Многочисленные сценарии контрнаступления, которые сейчас публикуются, можно будет положить в основу сюжетов кино. Но это все не о нашей истории. Нашу мы напишем сами", – заявила Маляр.
В последнее время свои прогнозы, версии и инсайды о вероятном сроке начала, сценариях и результатах украинского контрнаступления публиковали многие украинские и мировые СМИ, институции, отдельные эксперты и политические деятели.
Украинские военные, в свою очередь, неоднократно заявляли, что все важные операции ВСУ, в том числе готовящееся контрнаступление, требуют информационной тишины.
Так, начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 24 апреля, заявил, что информация о направлениях и содержании готовящейся украинской наступательной операции не может быть вынесена в публичную плоскость.
"Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда оно начнется, это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", – сказал Буданов.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".
Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".
В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". На просьбу охарактеризовать готовящееся наступление ВСУ глава ГУР МО ответил: "Будет быстро". Он добавил, что утечка секретных документов из Пентагона, часть которых якобы касается контрнаступления ВСУ, не сможет повлиять на реальные планы Украины.