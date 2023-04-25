Маляр заявила, что по "сценариям контрнаступления", которые сейчас публикуются, можно снимать кино

Маляр намекнула, что догадки о ходе грядущего украинского контрнаступления кинематографичны, но далеки от того, как в реальности выглядят планы ВСУ Фото: Анна Маляр / Facebook

"Многочисленные сценарии контрнаступления, которые сейчас публикуются, можно будет положить в основу сюжетов кино. Но это все не о нашей истории. Нашу мы напишем сами", – заявила Маляр.

В последнее время свои прогнозы, версии и инсайды о вероятном сроке начала, сценариях и результатах украинского контрнаступления публиковали многие украинские и мировые СМИ, институции, отдельные эксперты и политические деятели.

Украинские военные, в свою очередь, неоднократно заявляли, что все важные операции ВСУ, в том числе готовящееся контрнаступление, требуют информационной тишины.

Так, начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 24 апреля, заявил, что информация о направлениях и содержании готовящейся украинской наступательной операции не может быть вынесена в публичную плоскость.

"Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда оно начнется, это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", – сказал Буданов.