В Белом доме считают, что неудача при контрнаступлении может изменить цели Киева и привести к критике США – Politico

Издание предполагает, что контрнаступление Украины будет направлено на возврат захваченных Россией территорий. Но представители администрации в частных разговорах выражают опасения в связи с этим. По их словам, часть критиков скажет, что США не предоставили Украине все необходимое, включая ракеты большой дальности, истребители и так далее. Другая часть будет утверждать, что Украина не способна полностью вытеснить РФ со своих территорий. Это также может активизировать сторонников переговоров в Европе, пишет издание.
После утечки данных Пентагона появилась информация о тайной оценке начала февраля, где отмечалось, что Украина не сможет достичь своих контрнаступательных целей. Более свежие американские оценки говорят о том, что Украина может достичь определенного прогресса на юге и востоке, но не сможет повторить прошлогодний успех.
Американские чиновники скептически смотрят на вероятность, что Украина разорвет сухопутный коридор РФ в Крым, однако надеются, что Украина сможет повредить российские линии поставок туда, говорится в публикации. Разведка США указывает на то, что у Украины нет возможности вытеснить российские войска из тех мест, где они глубоко закрепились.
Есть мнение, что Киеву рассмотрение вопроса о корректировке своих целей и более скромной цели будет легче "подать как победу", говорится в публикации. В частности, обсуждался вопрос о том, чтобы представить это как "прекращение огня", а не как постоянные мирные переговоры, оставляя двери открытыми для возвращения большей части территории Украины в будущем.
При этом отмечается, что в случае неудачного контрнаступления западная поддержка может ослабеть, так как энергетические и экономические затраты окажутся слишком высокими для Европы, пишет Politico.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников говорил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае, а в начале апреля сказал, что оно начнется, "когда Генштаб решит, что время пришло". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что это может произойти летом.
В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". На просьбу охарактеризовать готовящееся наступление ВСУ глава ГУР МО ответил: "Будет быстро". Он добавил, что утечка секретных документов из Пентагона, часть которых якобы касается контрнаступления ВСУ, не сможет повлиять на реальные планы Украины.