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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белом доме считают, что неудача при контрнаступлении может изменить цели Киева и привести к критике США – Politico

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Белый дом опасается последствий в случае неудачного контрнаступления Украины, пишут СМИ
Белый дом опасается последствий в случае неудачного контрнаступления Украины, пишут СМИ
Фото: depositphotos.com

Администрация президента США Джо Байдена опасается, что Украина не сможет добиться всех своих целей контрнаступления, и тогда союзники будут говорить, что США тоже не оправдали ожиданий. Об этом пишет издание Politico 24 апреля.

Издание предполагает, что контрнаступление Украины будет направлено на возврат захваченных Россией территорий. Но представители администрации в частных разговорах выражают опасения в связи с этим. По их словам, часть критиков скажет, что США не предоставили Украине все необходимое, включая ракеты большой дальности, истребители и так далее. Другая часть будет утверждать, что Украина не способна полностью вытеснить РФ со своих территорий. Это также может активизировать сторонников переговоров в Европе, пишет издание.

После утечки данных Пентагона появилась информация о тайной оценке начала февраля, где отмечалось, что Украина не сможет достичь своих контрнаступательных целей. Более свежие американские оценки говорят о том, что Украина может достичь определенного прогресса на юге и востоке, но не сможет повторить прошлогодний успех.

Американские чиновники скептически смотрят на вероятность, что Украина разорвет сухопутный коридор РФ в Крым, однако надеются, что Украина сможет повредить российские линии поставок туда, говорится в публикации. Разведка США указывает на то, что у Украины нет возможности вытеснить российские войска из тех мест, где они глубоко закрепились.

Есть мнение, что Киеву рассмотрение вопроса о корректировке своих целей и более скромной цели будет легче "подать как победу", говорится в публикации. В частности, обсуждался вопрос о том, чтобы представить это как "прекращение огня", а не как постоянные мирные переговоры, оставляя двери открытыми для возвращения большей части территории Украины в будущем.

При этом отмечается, что в случае неудачного контрнаступления западная поддержка может ослабеть, так как энергетические и экономические затраты окажутся слишком высокими для Европы, пишет Politico.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников говорил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае, а в начале апреля сказал, что оно начнется, "когда Генштаб решит, что время пришло". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что это может произойти летом

В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". На просьбу охарактеризовать готовящееся наступление ВСУ глава ГУР МО ответил: "Будет быстро". Он добавил, что утечка секретных документов из Пентагона, часть которых якобы касается контрнаступления ВСУ, не сможет повлиять на реальные планы Украины.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, Украина, Джо Байден, переговоры, военная помощь, Белый дом, российская агрессия, война России против Украины, контрнаступление
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