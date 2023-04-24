В Белом доме считают, что неудача при контрнаступлении может изменить цели Киева и привести к критике США – Politico

Издание предполагает, что контрнаступление Украины будет направлено на возврат захваченных Россией территорий. Но представители администрации в частных разговорах выражают опасения в связи с этим. По их словам, часть критиков скажет, что США не предоставили Украине все необходимое, включая ракеты большой дальности, истребители и так далее. Другая часть будет утверждать, что Украина не способна полностью вытеснить РФ со своих территорий. Это также может активизировать сторонников переговоров в Европе, пишет издание.

После утечки данных Пентагона появилась информация о тайной оценке начала февраля, где отмечалось, что Украина не сможет достичь своих контрнаступательных целей. Более свежие американские оценки говорят о том, что Украина может достичь определенного прогресса на юге и востоке, но не сможет повторить прошлогодний успех.

Американские чиновники скептически смотрят на вероятность, что Украина разорвет сухопутный коридор РФ в Крым, однако надеются, что Украина сможет повредить российские линии поставок туда, говорится в публикации. Разведка США указывает на то, что у Украины нет возможности вытеснить российские войска из тех мест, где они глубоко закрепились.

Есть мнение, что Киеву рассмотрение вопроса о корректировке своих целей и более скромной цели будет легче "подать как победу", говорится в публикации. В частности, обсуждался вопрос о том, чтобы представить это как "прекращение огня", а не как постоянные мирные переговоры, оставляя двери открытыми для возвращения большей части территории Украины в будущем.

При этом отмечается, что в случае неудачного контрнаступления западная поддержка может ослабеть, так как энергетические и экономические затраты окажутся слишком высокими для Европы, пишет Politico.