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"Украина иначе все видит". Подоляк прокомментировал информацию о якобы планах украинского удара по Москве

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Подоляк считает, что озвученная информация может показать Украину "неразумной"
Подоляк считает, что озвученная информация может показать Украину "неразумной"
Фото: president.gov.ua

Опубликованную 24 апреля американским изданием The Washington Post информацию, что украинская военная разведка планировала удары по Москве в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, прокомментировал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"В очередной раз видим странную медиасенсацию. "В годовщину войны Украина планировала нанести удары по Москве всем, что у нее есть, но партнеры отговорили", – конспирологически сообщают уважаемые американские СМИ. Конечно, без деталей и логики. И поэтому сразу один простой вопрос. А зачем нам нужно было бы это делать? Чтобы что? Какую задачу решила бы такая одноразовая акция? Изменила ход войны? Заставила бы россиян бежать? Отменила бы потребность в оружии?" – написал он.

По словам советника главы ОП, подобные публикации с обязательной ссылкой на "анонимные источники" выполняют "лишь одну катастрофическую функцию" – "формируют общественное мнение в западных столицах, якобы Украина является неразумной, инфантильной и импульсивной страной, которой взрослым людям опасно доверять серьезное оружие".

"Сознательно или несознательно это делается – другой вопрос. Но это не меняет сути: Украина вообще иначе все видит. Мы подходим к войне с железной математической логикой: нам нужны дальнобойные ракеты для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях и разные виды авиации для защиты неба и уничтожения российских фортификационных сооружений", – объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что "это главные составляющие успешных контрнаступательных операций и минимизации потерь".

"Может, хватит играть в отговорки и подковерную realpolitik, пока идет война и гибнут люди?" – заявил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В апреле украинская армия изгнала оккупантов из северных регионов страны, осенью освободила часть Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

Сейчас бои идут на юге и востоке страны, преимущественно в районе Бахмута Донецкой области.

На территории России периодически происходят инциденты со взрывами. Вооруженные силы Украины не сообщала о своей причастности к таким случаям.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, война, Москва, вторжение, советник, война России против Украины, ракеты, Михаил Подоляк, контрнаступление, военная разведка
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