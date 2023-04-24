"Украина иначе все видит". Подоляк прокомментировал информацию о якобы планах украинского удара по Москве

"В очередной раз видим странную медиасенсацию. "В годовщину войны Украина планировала нанести удары по Москве всем, что у нее есть, но партнеры отговорили", – конспирологически сообщают уважаемые американские СМИ. Конечно, без деталей и логики. И поэтому сразу один простой вопрос. А зачем нам нужно было бы это делать? Чтобы что? Какую задачу решила бы такая одноразовая акция? Изменила ход войны? Заставила бы россиян бежать? Отменила бы потребность в оружии?" – написал он.

По словам советника главы ОП, подобные публикации с обязательной ссылкой на "анонимные источники" выполняют "лишь одну катастрофическую функцию" – "формируют общественное мнение в западных столицах, якобы Украина является неразумной, инфантильной и импульсивной страной, которой взрослым людям опасно доверять серьезное оружие".

"Сознательно или несознательно это делается – другой вопрос. Но это не меняет сути: Украина вообще иначе все видит. Мы подходим к войне с железной математической логикой: нам нужны дальнобойные ракеты для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях и разные виды авиации для защиты неба и уничтожения российских фортификационных сооружений", – объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что "это главные составляющие успешных контрнаступательных операций и минимизации потерь".

"Может, хватит играть в отговорки и подковерную realpolitik, пока идет война и гибнут люди?" – заявил Подоляк.

Вчергове бачимо дивну медіа/сенсацію… «На річницю війни Україна планувала завдати удари по Москві всім, що в неї є, але партнери відмовили», – конспірологічно повідомляють поважні американські ЗМІ. Звісно, без деталей та без логіки. І тому одразу одне просте питання. А навіщо… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 24, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)