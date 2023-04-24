ГУР планировал "массовые удары" по Москве в годовщину вторжения РФ, но США убедили их отложить – The Washington Post

ГУР "по просьбе Вашингтона согласился отложить удары" по Москве, написала The Washington Post со ссылкой на доклад ЦРУ Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Об этом 24 апреля написала The Washington Post.

Согласно секретному отчету Агентства нацбезопасности США, Буданов поручил одному из офицеров "подготовиться к массовым ударам 24 февраля... всем, что есть в распоряжении ГУР".

Отмечается, что в Киеве даже рассуждали об ударе с использованием тротила по черноморскому портовому городу Новороссийск.

За планами Украины тайно следили в Вашингтоне, указывает СМИ. В частности, в Белом доме беспокоились, что атаки на территории РФ могут спровоцировать агрессивный ответ России.

Как сообщает The Washington Post, за два дня до годовщины российского полномасштабного вторжения, 22 февраля, ЦРУ распространило секретный доклад, в котором говорилось, что ГУР "по просьбе Вашингтона согласился отложить удары" по Москве.

Эта информация стала частью массива секретной информации Пентагона, якобы слитой в сеть военнослужащим Нацгвардии ВВС США Джеком Тейшейрой, при этом, кто именно вмешался и почему в Киеве согласились отступить, не сообщается.