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ГУР планировал "массовые удары" по Москве в годовщину вторжения РФ, но США убедили их отложить – The Washington Post

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ГУР "по просьбе Вашингтона согласился отложить удары" по Москве, написала The Washington Post со ссылкой на доклад ЦРУ
ГУР "по просьбе Вашингтона согласился отложить удары" по Москве, написала The Washington Post со ссылкой на доклад ЦРУ
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Глава украинской разведки Кирилл Буданов планировал удары по Москве в годовщину полномасштабного вторжения РФ, это вызвало беспокойство официальных лиц в США.

Об этом 24 апреля написала The Washington Post.

Согласно секретному отчету Агентства нацбезопасности США, Буданов поручил одному из офицеров "подготовиться к массовым ударам 24 февраля... всем, что есть в распоряжении ГУР".

Отмечается, что в Киеве даже рассуждали об ударе с использованием тротила по черноморскому портовому городу Новороссийск.

За планами Украины тайно следили в Вашингтоне, указывает СМИ. В частности, в Белом доме беспокоились, что атаки на территории РФ могут спровоцировать агрессивный ответ России.

Как сообщает The Washington Post, за два дня до годовщины российского полномасштабного вторжения, 22 февраля, ЦРУ распространило секретный доклад, в котором говорилось, что ГУР "по просьбе Вашингтона согласился отложить удары" по Москве.

Эта информация стала частью массива секретной информации Пентагона, якобы слитой в сеть военнослужащим Нацгвардии ВВС США Джеком Тейшейрой, при этом, кто именно вмешался и почему в Киеве согласились отступить, не сообщается.

Контекст:

19 января российские СМИ и Telegram-каналы начали массово распространять cообщения о том, что в Москве, в том числе в центре столицы РФ, а также возле подмосковной резиденции президента Владимира Путина начали размещать системы ПВО

Агентство Bloomberg сообщило, что российские власти развернули установки ПВО в Москве и ее окрестностях из-за опасений возможных ударов беспилотников.

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя установку ПВО, заявил, что "специальная военная операция", как в РФ называют войну в Украине, идет по плану. "Начинают прятаться за своими системами обороны, а не нападения", – сказал он.

28 февраля в Подмосковье был зафиксирован самый близкий подлет беспилотника к российской столице от линии соприкосновения в Украине. Тогда дрон упал возле станции "Газпрома".

Буданов в интервью, опубликованном 17 апреля, признал, что Москва находится в радиусе действия украинских беспилотников.

Теги: Россия, США, Украина, Москва, ЦРУ, разведка, нападение, отчет, Новороссийск, война России против Украины, доклад, The Washington Post, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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