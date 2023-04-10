ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соловей: Путина мало беспокоит, будет ли Украина бомбить Москву. Он обеспокоен собственным здоровьем и защитой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Что бы ни произошло в Москве в результате вероятных украинских атак, Путин будет надежно защищен, считает Соловей
Что бы ни произошло в Москве в результате вероятных украинских атак, Путин будет надежно защищен, считает Соловей
Фото: kremlin.ru

Российский политический аналитик, доктор исторических наук Валерий Соловей убежден, что президента РФ Владимира Путина не тревожит вероятная атака украинских дронов на Москву. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Для Путина Крым – это сакральная история. И если украинские войска заходят на территорию Крыма, то Путин, вы говорите, может взяться за тактическое ядерное оружие. Он понимает, как вы думаете, что Украина будет бомбить Москву и не остановится?" – спросил Гордон.

По мнению Соловья, в Кремле анализируют и такой сценарий. 

"Судя по происходящему, судя по тому, что батареи ПВО появляются практически в городской черте в российской столице, этот вариант рассматривается, но честно скажу: российского президента этот вариант мало беспокоит. Он обеспокоен собственным состоянием, собственным здоровьем и собственной защитой. а он будет надежно защищен", – полагает аналитик.

Он допускает, что Путин может "довольно цинично" посчитать, что ему сценарий с вероятными воздушными ударами Украины по Москве "пойдет только на пользу", потому что позволит мобилизовать российское общество.

"Но какой будет реакция общества [в РФ], мы не знаем. Я не представляю. Социология, думаю, пока никакого ответа нам дать не в состоянии. Есть случаи, когда надо попробовать, чтобы увидеть. Вот как украинское общество отреагировало в феврале прошлого года – мы увидели это. Реакция оказалась гораздо более сильной, чем кто-либо предполагал", – напомнил Соловей.

Точно так же будет и в случае, когда "дроны неизвестной принадлежности" нанесут удары по российской столице, считает аналитик, подчеркнув, что Украина выбрала стратегию не брать на себя официально ответственность за атаки и взрывы на территории РФ.

"Я думаю что реально военного удара с помощью дронов Украина, думаю, пока нанести не в состоянии, но символически они могут быть очень важными. Символическое появление дрона над Кремлем важнее, чем над военным объектом. Тем более, над военными объектами они будь здоров как появляются", – резюмировал Соловей.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сообщения о том, что в Москве, в том числе в центре столицы РФ, а также возле подмосковной резиденции президента Владимира Путина начали размещать системы ПВО, 19 января начали массово распространять российские СМИ и Telegram-каналы. 

23 января появилась информация о размещении комплекса ПВО "Панцирь-С1" возле валдайской резиденции Путина. В Сочи в Красной Поляне, где находится секретная резиденция Путина, также установили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", говорилось в расследовании проекта "Навальный LIVE", опубликованном 3 апреля.

Агентство Bloomberg сообщило, что российские власти развернули установки ПВО в Москве и ее окрестностях из-за опасений возможных ударов беспилотников.

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя установку ПВО, заявил, что "специальная военная операция", как в РФ называют войну в Украине, идет по плану. "Начинают прятаться за своими системами обороны, а не нападения", – сказал он.

Американский Институт исследования войны (ISW) предположил, что, "вероятно, это предназначено для усиления российской поддержки военных действий и дальнейшей мобилизации путем абсурдного изображения Украины как угрозы Москве и остальной части Центральной России, примерно так же, как ей угрожала нацистская Германия во время вторжения в Советский Союз".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Москва, Кремль, ПВО, угрозы, беспилотники, Валерий Соловей, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, удары, власть, Панцирь-С, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Солист Måneskin стал блондином с короткой стрижкой. Фото до и после
Солист Måneskin стал блондином с короткой стрижкой. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
  Офис 87-летнего далай-ламы прокомментировал видео, на котором он касается высунутым языком губ мальчика
  Офис 87-летнего далай-ламы прокомментировал видео, на котором он касается высунутым языком губ мальчика
Галина ГРИШИНА
От рака умер 70-летний музыкант группы ABBA Велландер
От рака умер 70-летний музыкант группы ABBA Велландер
Галина ГРИШИНА
Полякова об Ани Лорак: Ее надо вычеркнуть из нашей памяти. Это человек без совести и без мозгов
Полякова об Ани Лорак: Ее надо вычеркнуть из нашей памяти. Это человек без совести и без мозгов
Галина ГРИШИНА
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео
Янтарный фон, золотые узоры, звезды и матовая текстура. Как выглядит актуальный маникюр в шоколадных тонах
Янтарный фон, золотые узоры, звезды и матовая текстура. Как выглядит актуальный маникюр в шоколадных тонах
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий Актуально
"Догадаться, какие продукты входят в состав, получается не у всех". Яркий и очень вкусный салат "Лисичка"
"Догадаться, какие продукты входят в состав, получается не у всех". Яркий и очень вкусный салат "Лисичка"
"Одна из любимых фотографий". Галкин показал, как Пугачева танцевала в легком платье, приподняв его подол
"Одна из любимых фотографий". Галкин показал, как Пугачева танцевала в легком платье, приподняв его подол
  Нежный рулет со сгущенкой и арахисом. Кулинарный эксперт объяснила, зачем добавлять воду в бисквитное тесто
  Нежный рулет со сгущенкой и арахисом. Кулинарный эксперт объяснила, зачем добавлять воду в бисквитное тесто
Галина ГРИШИНА
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото
Как варить яйца на Пасху, чтобы они не потрескались
Как варить яйца на Пасху, чтобы они не потрескались
"Это было непросто". 48-летняя Суэнк впервые стала матерью и показала своих новорожденных детей
"Это было непросто". 48-летняя Суэнк впервые стала матерью и показала своих новорожденных детей
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу уехал на отдых со своей новой избранницей
Налчаджиоглу уехал на отдых со своей новой избранницей
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе
  "Получаются очень вкусными, мягкими и влажными". Как приготовить шоколадную паску без дрожжей. Простой и легкий рецепт
  "Получаются очень вкусными, мягкими и влажными". Как приготовить шоколадную паску без дрожжей. Простой и легкий рецепт
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем (109029)
2
Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах" (80228)
3
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото (63964)
4
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после (61081)
5
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни (49807)
6
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (19219) G
7
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (16329)
8
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (10980)
 
 
 
 