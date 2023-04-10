Соловей: Путина мало беспокоит, будет ли Украина бомбить Москву. Он обеспокоен собственным здоровьем и защитой

"Для Путина Крым – это сакральная история. И если украинские войска заходят на территорию Крыма, то Путин, вы говорите, может взяться за тактическое ядерное оружие. Он понимает, как вы думаете, что Украина будет бомбить Москву и не остановится?" – спросил Гордон.
По мнению Соловья, в Кремле анализируют и такой сценарий.
"Судя по происходящему, судя по тому, что батареи ПВО появляются практически в городской черте в российской столице, этот вариант рассматривается, но честно скажу: российского президента этот вариант мало беспокоит. Он обеспокоен собственным состоянием, собственным здоровьем и собственной защитой. а он будет надежно защищен", – полагает аналитик.
Он допускает, что Путин может "довольно цинично" посчитать, что ему сценарий с вероятными воздушными ударами Украины по Москве "пойдет только на пользу", потому что позволит мобилизовать российское общество.
"Но какой будет реакция общества [в РФ], мы не знаем. Я не представляю. Социология, думаю, пока никакого ответа нам дать не в состоянии. Есть случаи, когда надо попробовать, чтобы увидеть. Вот как украинское общество отреагировало в феврале прошлого года – мы увидели это. Реакция оказалась гораздо более сильной, чем кто-либо предполагал", – напомнил Соловей.
Точно так же будет и в случае, когда "дроны неизвестной принадлежности" нанесут удары по российской столице, считает аналитик, подчеркнув, что Украина выбрала стратегию не брать на себя официально ответственность за атаки и взрывы на территории РФ.
"Я думаю что реально военного удара с помощью дронов Украина, думаю, пока нанести не в состоянии, но символически они могут быть очень важными. Символическое появление дрона над Кремлем важнее, чем над военным объектом. Тем более, над военными объектами они будь здоров как появляются", – резюмировал Соловей.
Сообщения о том, что в Москве, в том числе в центре столицы РФ, а также возле подмосковной резиденции президента Владимира Путина начали размещать системы ПВО, 19 января начали массово распространять российские СМИ и Telegram-каналы.
23 января появилась информация о размещении комплекса ПВО "Панцирь-С1" возле валдайской резиденции Путина. В Сочи в Красной Поляне, где находится секретная резиденция Путина, также установили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", говорилось в расследовании проекта "Навальный LIVE", опубликованном 3 апреля.
Агентство Bloomberg сообщило, что российские власти развернули установки ПВО в Москве и ее окрестностях из-за опасений возможных ударов беспилотников.
Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя установку ПВО, заявил, что "специальная военная операция", как в РФ называют войну в Украине, идет по плану. "Начинают прятаться за своими системами обороны, а не нападения", – сказал он.
Американский Институт исследования войны (ISW) предположил, что, "вероятно, это предназначено для усиления российской поддержки военных действий и дальнейшей мобилизации путем абсурдного изображения Украины как угрозы Москве и остальной части Центральной России, примерно так же, как ей угрожала нацистская Германия во время вторжения в Советский Союз".