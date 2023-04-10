Соловей: Путина мало беспокоит, будет ли Украина бомбить Москву. Он обеспокоен собственным здоровьем и защитой

Что бы ни произошло в Москве в результате вероятных украинских атак, Путин будет надежно защищен, считает Соловей Фото: kremlin.ru

"Для Путина Крым – это сакральная история. И если украинские войска заходят на территорию Крыма, то Путин, вы говорите, может взяться за тактическое ядерное оружие. Он понимает, как вы думаете, что Украина будет бомбить Москву и не остановится?" – спросил Гордон.

По мнению Соловья, в Кремле анализируют и такой сценарий.

"Судя по происходящему, судя по тому, что батареи ПВО появляются практически в городской черте в российской столице, этот вариант рассматривается, но честно скажу: российского президента этот вариант мало беспокоит. Он обеспокоен собственным состоянием, собственным здоровьем и собственной защитой. а он будет надежно защищен", – полагает аналитик.

Он допускает, что Путин может "довольно цинично" посчитать, что ему сценарий с вероятными воздушными ударами Украины по Москве "пойдет только на пользу", потому что позволит мобилизовать российское общество.

"Но какой будет реакция общества [в РФ], мы не знаем. Я не представляю. Социология, думаю, пока никакого ответа нам дать не в состоянии. Есть случаи, когда надо попробовать, чтобы увидеть. Вот как украинское общество отреагировало в феврале прошлого года – мы увидели это. Реакция оказалась гораздо более сильной, чем кто-либо предполагал", – напомнил Соловей.

Точно так же будет и в случае, когда "дроны неизвестной принадлежности" нанесут удары по российской столице, считает аналитик, подчеркнув, что Украина выбрала стратегию не брать на себя официально ответственность за атаки и взрывы на территории РФ.

"Я думаю что реально военного удара с помощью дронов Украина, думаю, пока нанести не в состоянии, но символически они могут быть очень важными. Символическое появление дрона над Кремлем важнее, чем над военным объектом. Тем более, над военными объектами они будь здоров как появляются", – резюмировал Соловей.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube