Подоляк назвал Пескова "человеком-попугаем" и предложил ему "не допустить НАТО" в Финляндию

Представитель страны-агрессора Песков 20 апреля заявил журналистам, что "недопущение Украины в НАТО" остается одной из целей войны РФ против Украины, которую российские чиновники называют "спецоперацией".
Ведущая попросила Подоляка прокомментировать это.
"Песков что-то сказал... Песков не является генератором интеллектуальных смыслов, это человек-попугай. Человек, который постоянно что-то повторяет. Вот он после 14 месяцев войны повторяет: "Мы не допустим НАТО". Дружочек, иди не допусти НАТО в Финляндию на 1270 километров [общей границы]", – сказал Подоляк.
Он подчеркнул, что Песков, равно как и глава МИД РФ Сергей Лавров и замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев – люди, которые "ничего не генерируют" и продолжают на протяжении 14 месяцев полномасштабного вторжения "нести классическую российскую галиматью".
Подоляк обратил внимание, что до вторжения в Украину эти слова влияли на сознание представителей многих политических элит других стран. Теперь же, отмечает он, "субъектность Украины намного выше, чем в России", а заявления российских политиков нужны, только чтобы демонстрировать западным партнерам, насколько в России нереалистично смотрят на происходящее, не идут на компромиссы и не понимают последствий своих действий.
"Хотим быть в НАТО – будем. Хотим быть в Евросоюзе – будем. Не хотим быть в СНГ – не будем. Это может быть еще одним важным итогом этой войны: Россия должна понять, что она может давать советы только на внутреннем рынке, друг другу... Россия должна понять, что суверенность – это суверенность", – подытожил Подоляк.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.