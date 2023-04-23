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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк назвал Пескова "человеком-попугаем" и предложил ему "не допустить НАТО" в Финляндию

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Подоляк: Хотим быть в НАТО будем. Хотим быть в Евросоюзе будем. Не хотим быть в СНГ не будем
Подоляк: Хотим быть в НАТО – будем. Хотим быть в Евросоюзе – будем. Не хотим быть в СНГ – не будем
Фото: president.gov.ua

Спикер Кремля Дмитрий Песков, наряду с другими высокопоставленными российскими политиками, не говорит ничего осмысленного, а только повторяет одно и то же, как попугай, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу", опубликованном 20 апреля.

Представитель страны-агрессора Песков 20 апреля заявил журналистам, что "недопущение Украины в НАТО" остается одной из целей войны РФ против Украины, которую российские чиновники называют "спецоперацией". 

Ведущая попросила Подоляка прокомментировать это. 

"Песков что-то сказал... Песков не является генератором интеллектуальных смыслов, это человек-попугай. Человек, который постоянно что-то повторяет. Вот он после 14 месяцев войны повторяет: "Мы не допустим НАТО". Дружочек, иди не допусти НАТО в Финляндию на 1270 километров [общей границы]",  сказал Подоляк. 

Он подчеркнул, что Песков, равно как и глава МИД РФ Сергей Лавров и замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев – люди, которые "ничего не генерируют" и продолжают на протяжении 14 месяцев полномасштабного вторжения "нести классическую российскую галиматью". 

Подоляк обратил внимание, что до вторжения в Украину эти слова влияли на сознание представителей многих политических элит других стран. Теперь же, отмечает он, "субъектность Украины намного выше, чем в России", а заявления российских политиков нужны, только чтобы демонстрировать западным партнерам, насколько в России нереалистично смотрят на происходящее, не идут на компромиссы и не понимают последствий своих действий.

"Хотим быть в НАТО – будем. Хотим быть в Евросоюзе – будем. Не хотим быть в СНГ – не будем. Это может быть еще одним важным итогом этой войны: Россия должна понять, что она может давать советы только на внутреннем рынке, друг другу... Россия должна понять, что суверенность – это суверенность", – подытожил Подоляк. 

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Теги: Россия, НАТО, Дмитрий Песков, Финляндия, война России против Украины, суверенитет, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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