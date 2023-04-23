Подоляк назвал Пескова "человеком-попугаем" и предложил ему "не допустить НАТО" в Финляндию

Подоляк: Хотим быть в НАТО – будем. Хотим быть в Евросоюзе – будем. Не хотим быть в СНГ – не будем Фото: president.gov.ua

Представитель страны-агрессора Песков 20 апреля заявил журналистам, что "недопущение Украины в НАТО" остается одной из целей войны РФ против Украины, которую российские чиновники называют "спецоперацией".

Ведущая попросила Подоляка прокомментировать это.

"Песков что-то сказал... Песков не является генератором интеллектуальных смыслов, это человек-попугай. Человек, который постоянно что-то повторяет. Вот он после 14 месяцев войны повторяет: "Мы не допустим НАТО". Дружочек, иди не допусти НАТО в Финляндию на 1270 километров [общей границы]", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Песков, равно как и глава МИД РФ Сергей Лавров и замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев – люди, которые "ничего не генерируют" и продолжают на протяжении 14 месяцев полномасштабного вторжения "нести классическую российскую галиматью".

Подоляк обратил внимание, что до вторжения в Украину эти слова влияли на сознание представителей многих политических элит других стран. Теперь же, отмечает он, "субъектность Украины намного выше, чем в России", а заявления российских политиков нужны, только чтобы демонстрировать западным партнерам, насколько в России нереалистично смотрят на происходящее, не идут на компромиссы и не понимают последствий своих действий.

"Хотим быть в НАТО – будем. Хотим быть в Евросоюзе – будем. Не хотим быть в СНГ – не будем. Это может быть еще одним важным итогом этой войны: Россия должна понять, что она может давать советы только на внутреннем рынке, друг другу... Россия должна понять, что суверенность – это суверенность", – подытожил Подоляк.