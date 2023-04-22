Швеция рассчитывает стать членом НАТО этим летом – министр обороны

"Я надеюсь, что к саммиту в Вильнюсе 11–12 июля мы сможем присоединиться к Альянсу, и мы чувствуем сильную поддержку нашей заявки", – сказал Йонсон.

Он напомнил, что глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Швецию 19 апреля также отметил важность того, чтобы Швеция стала членом Альянса до Вильнюсского саммита.

Стокгольм уважительно относится к тому, что каждая страна принимает личное решение о вступлении других в НАТО, добавил министр обороны Швеции.