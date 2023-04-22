Швеция рассчитывает стать членом НАТО этим летом – министр обороны

"Я надеюсь, что к саммиту в Вильнюсе 11–12 июля мы сможем присоединиться к Альянсу, и мы чувствуем сильную поддержку нашей заявки", – сказал Йонсон.
Он напомнил, что глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Швецию 19 апреля также отметил важность того, чтобы Швеция стала членом Альянса до Вильнюсского саммита.
Стокгольм уважительно относится к тому, что каждая страна принимает личное решение о вступлении других в НАТО, добавил министр обороны Швеции.
Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.
Заявку Швеции в НАТО тормозят две страны – Турция и Венгрия. В частности, Турция заявила, что не одобрит членство страны в НАТО, если та не выдаст "террористов" по запросу Турции. Швеция ясно дала понять, что этого не произойдет, и на данный момент процесс застопорился.
Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобряла заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.
Венгрия присоединилась к претензиям к Швеции. Там обвиняют Стокгольм в "неуважительной политике" по отношению к Венгрии и дискриминации мусульман.