В Швеции пройдут крупнейшие за четверть века военные учения. В них будет участвовать и Украина

В учениях примут участие шведские армия, флот, военно-воздушные силы и местная гвардия вместе с международными партнерами. Цель учений – повысить возможности для отражения вооруженного нападения на Швецию.

Учения проводятся в воздухе, на земле и на море во многих районах страны. Основное внимание должно быть уделено югу Швеции, Готланду и северной части страны.

"Аврора-23" – крупнейшие национальные учения такого рода за более чем 25 лет. Участие в учениях примут 14 стран и 26 тыс. военных.

Кроме Швеции участниками являются США, Великобритания, Финляндия, Польша, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Дания, Австрия, Германия и Франция.