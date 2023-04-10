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США начинают масштабные учения по ядерному сдерживанию

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В ходе учений Global Thunder 23 будет увеличено количество полетов бомбардировочной авиации
В ходе учений Global Thunder 23 будет увеличено количество полетов бомбардировочной авиации
Фото: United States Strategic Command / Facebook

Стратегическое командование вооруженных сил Соединенных Штатов 11 апреля начинает ежегодные учения по ядерному командованию и управлению Global Thunder 23. Об этом говорится в сообщении командования.

В учениях Global Thunder 23 участвует персонал всего стратегического командования ВС США, в частности его составляющие и подчиненные подразделения. Также участие примут представители союзных государств, прежде всего Великобритании.

Цель учений – повысить ядерную готовность и обеспечить безопасность, защищенность и надежность стратегических сил сдерживания.

Согласно плану объединенного командования Вооруженных сил США, стратегическое командование отвечает за стратегическое сдерживание, ядерные операции, совместные операции в электромагнитном спектре, противоракетную оборону, а также анализ и целеполагание.

В американском страткоме уточнили, что это ежегодные учения, которые не являются ответом на действия какой-либо страны или других субъектов.

Как и в предыдущие годы, в ходе учений Global Thunder 23 будет увеличено количество полетов бомбардировочной авиации.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Великобритания, ядерное оружие, авиация, учения
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