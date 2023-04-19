Глава Пентагона уверен во вступлении Швеции в НАТО до июля

"Я присоединяюсь к другим 30 министрам обороны в Альянсе и знаю, что они думают так же". – сказал Остин.
Сейчас заявку Швеции в НАТО тормозят две страны – Турция и Венгрия. В частности, Турция заявила, что не одобрит членство страны в НАТО, если не выдаст "террористов" по запросу Турции. Швеция ясно дала понять, что этого не произойдет, и на данный момент процесс застопорился.
Выступая в среду, Остин сказал, что, по его мнению, сложная ситуация скоро разрешится.
"Я уверен, что эти страны придут к этому решению. И я уверен, что они придут к нему до июля", – сказал он.
Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.
Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобряла заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.
Венгрия присоединилась к претензиям к Швеции. Там обвиняют Стокгольм в "неуважительной политике" по отношению к Венгрии и дискриминации мусульман.
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.