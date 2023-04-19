Глава Пентагона уверен во вступлении Швеции в НАТО до июля

"Я присоединяюсь к другим 30 министрам обороны в Альянсе и знаю, что они думают так же". – сказал Остин.

Сейчас заявку Швеции в НАТО тормозят две страны – Турция и Венгрия. В частности, Турция заявила, что не одобрит членство страны в НАТО, если не выдаст "террористов" по запросу Турции. Швеция ясно дала понять, что этого не произойдет, и на данный момент процесс застопорился.

Выступая в среду, Остин сказал, что, по его мнению, сложная ситуация скоро разрешится.

"Я уверен, что эти страны придут к этому решению. И я уверен, что они придут к нему до июля", – сказал он.