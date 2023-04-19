ГОРДОН
 
 
МИР

Глава Пентагона уверен во вступлении Швеции в НАТО до июля

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Остин уверен, что сложная ситуация по поводу вступления Швеции в НАТО скоро разрешится
Остин уверен, что сложная ситуация по поводу вступления Швеции в НАТО скоро разрешится
Фото: EPA

Глава Пентагона Ллойд Остин 19 апреля заявил, что он уверен во вступлении Швеции в НАТО уже к июлю этого года. Он сказал это на пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Джонсоном в Стокгольме, его цитирует CNN.

"Я присоединяюсь к другим 30 министрам обороны в Альянсе и знаю, что они думают так же". – сказал Остин.

Сейчас заявку Швеции в НАТО тормозят две страны – Турция и Венгрия. В частности, Турция заявила, что не одобрит членство страны в НАТО, если не выдаст "террористов" по запросу Турции. Швеция ясно дала понять, что этого не произойдет, и на данный момент процесс застопорился.

Выступая в среду, Остин сказал, что, по его мнению, сложная ситуация скоро разрешится.

"Я уверен, что эти страны придут к этому решению. И я уверен, что они придут к нему до июля", – сказал он.

Контекст:

Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.

Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобряла заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

Венгрия присоединилась к претензиям к Швеции. Там обвиняют Стокгольм в "неуважительной политике" по отношению к Венгрии и дискриминации мусульман.

Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Турция, НАТО, Швеция, Венгрия, Стокгольм, Ллойд Остин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Панкейки на молоке. Четыре главных правила, чтобы они получились пышными и нежными
Панкейки на молоке. Четыре главных правила, чтобы они получились пышными и нежными
Галина ГРИШИНА
Tarabarova в третий раз стала матерью и показала первое фото с новорожденной дочерью
Tarabarova в третий раз стала матерью и показала первое фото с новорожденной дочерью
Галина ГРИШИНА
Потап рассказал, зачем в шоу-бизнесе на самом деле распускают слухи о его разводе с Каменских
Потап рассказал, зачем в шоу-бизнесе на самом деле распускают слухи о его разводе с Каменских
Галина ГРИШИНА
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Галина ГРИШИНА
"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа
"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа
Галина ГРИШИНА
Пять "секретных ингредиентов", благодаря которым котлеты получаются сочными. Добавьте их в фарш, и "все будут просить рецепт"
Пять "секретных ингредиентов", благодаря которым котлеты получаются сочными. Добавьте их в фарш, и "все будут просить рецепт"
Галина ГРИШИНА
"Подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить". 47-летняя Падалко пробежала Бостонский марафон в поддержку Украины
"Подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить". 47-летняя Падалко пробежала Бостонский марафон в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
В ботфортах и полупрозрачном платье. 53-летняя Лопес показала свое самое свежее видео
В ботфортах и полупрозрачном платье. 53-летняя Лопес показала свое самое свежее видео
Как довести картофельное пюре до идеальной консистенции, если оно получилось жидким. Советы
Как довести картофельное пюре до идеальной консистенции, если оно получилось жидким. Советы
"Клубники будет завались!" Полейте куст этим раствором, чтобы получить щедрый урожай ягод
"Клубники будет завались!" Полейте куст этим раствором, чтобы получить щедрый урожай ягод
В команде Винника прокомментировали слухи, распространяемые украинским блогером об артисте
В команде Винника прокомментировали слухи, распространяемые украинским блогером об артисте
Галина ГРИШИНА
"Семейка наконец-то воссоединилась!" 74-летняя Пугачева сняла на видео мужа и подросших детей
"Семейка наконец-то воссоединилась!" 74-летняя Пугачева сняла на видео мужа и подросших детей
"Мягкое печенье буквально из ничего!" Рецепт вкусной и ароматной выпечки
"Мягкое печенье буквально из ничего!" Рецепт вкусной и ароматной выпечки
Блогер Рамина Эсхакзай после пяти лет отношений рассталась со своим женихом – адвокатом Прониным
Блогер Рамина Эсхакзай после пяти лет отношений рассталась со своим женихом – адвокатом Прониным
Галина ГРИШИНА
"Чтобы помочь себе разобраться с проблемами". Каменских на фоне слухов о разводе призналась, что обращалась к психологу
"Чтобы помочь себе разобраться с проблемами". Каменских на фоне слухов о разводе призналась, что обращалась к психологу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (99861)
2
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (75541)
3
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (74833)
4
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (73242)
5
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (61868)
6
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (53137)
7
"Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай (39565)
8
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (39293)
 
 
 
 