Когда говорят о "мирном урегулировании", Украина слышит только "сдайтесь, выполните ультиматум РФ" – Подоляк

"Опять к основам… Когда кто-то говорит о "мирном урегулировании", Украина слышит только "сдайтесь, капитулируйте, выполните ультиматум РФ", – написал он.

Советник главы ОП объяснил, что "после 423 дней кровавой войны это невозможно, потому что это умышленная война на уничтожение, которую ведет РФ, а не мифический "конфликт".

"Здесь нет простора для..." – подчеркнул Подоляк.

Знову до основ ... Коли хтось говорить про «мирне врегулювання», Україна чує тільки «здайтеся, капітулюйте, виконайте ультиматум Рф». Після 423 днів кривавої війни це неможливо.

Бо це зумисна війна на знищення, яку веде Рф, а не міфічний «конфлікт». Тут немає простору для… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 22, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)