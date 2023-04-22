Когда говорят о "мирном урегулировании", Украина слышит только "сдайтесь, выполните ультиматум РФ" – Подоляк

"Опять к основам… Когда кто-то говорит о "мирном урегулировании", Украина слышит только "сдайтесь, капитулируйте, выполните ультиматум РФ", – написал он.
Советник главы ОП объяснил, что "после 423 дней кровавой войны это невозможно, потому что это умышленная война на уничтожение, которую ведет РФ, а не мифический "конфликт".
"Здесь нет простора для..." – подчеркнул Подоляк.
Знову до основ ... Коли хтось говорить про «мирне врегулювання», Україна чує тільки «здайтеся, капітулюйте, виконайте ультиматум Рф». Після 423 днів кривавої війни це неможливо.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 22, 2023
Бо це зумисна війна на знищення, яку веде Рф, а не міфічний «конфлікт». Тут немає простору для…
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О "мирном урегулировании" полномасштабной войны России против Украины в мире говорят с 2022 года.
Так, 17 декабря в британском журнале The Spectator вышла колонка бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, в которой он высказал мнение, что урегулирование могло бы происходить по сценарию, который предполагает прекращение огня на линии, где войска находились до 24 февраля, а после этого "Россия могла бы отказаться от своих завоеваний, но не от территории, которую она оккупировала почти 10 лет назад, включая Крым".
24 февраля 2023 года свой обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов, обнародовал Китай. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.
Указанные варианты "урегулирования" войны положительно оценили в Кремле.