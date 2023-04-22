Сталинский, афганский и воронежский синдромы. Подоляк перечислил обязательные последствия войны для России

"Обязательные последствия [войны] для России. "Афганский синдром": мобилизованные возвращаются и убивают своих. "Воронежский синдром": бомбардировка своих городов. "Сталинский синдром": максимальные сроки "врагам народа", – написал советник главы ОП.

Отдельно Подоляк сформулировал четвертый, "российский синдром": отказ от прав и свобод в пользу нищеты.

Обов’язкові наслідки для Рф... 1. Афганський синдром: мобілізовані повертаються та вбивають своїх. 2. Воронезький синдром: бомбардування своїх міст. 3. Сталінський синдром: максимальні терміни «ворогам народу». 4. Російський синдром: відмова від прав і свобод на користь злиднів.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

По прогнозам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, война может закончиться в этом году.