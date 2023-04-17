В России политика Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы

Кара-Мурзу обвиняли сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ – о "военных фейках", об участии в деятельности "нежелательной" организации и о госизмене.
6 апреля гособвинитель запросил для Кара-Мурзы 25 лет колонии. Дело рассматривали в закрытом режиме, журналисты не услышали даже последнего слова политика
17 апреля суд отправил Владимира Кара-Мурзу на 25 лет в колонию по совокупности приговоров по трем статьям: семь лет по делу о "военных фейках", три года по делу об участии в деятельности "нежелательной" организации и 18 лет по делу о госизмене.
Кара-Мурза был дважды отравлен – 26 мая 2015 года и 2 февраля 2017-го. В обоих случаях московские врачи поставили ему диагноз "токсическое действие неуточненного вещества". Первое отравление произошло спустя три месяца после убийства оппозиционера Бориса Немцова. Оба активно продвигали в США "акт Магнитского" – закон, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России, и ударивший по близкой к президенту РФ Владимиру Путину элите.
В феврале 2021 года Кара-Мурза обнаружил за собой слежку. Выяснилось, что автомобили, на которых передвигались следившие за оппозиционером люди, закреплены за ФСБ.
В апреле прошлого года Кара-Мурзу задержали. Как пишет "Медуза", в день задержания на него завели дело о "распространении фейков" из-за выступления политика от 15 марта в палате представителей штата Аризона. "Мы все видим, что Владимир Путин делает с Украиной. Кассетные бомбы в жилых районах, бомбежка роддомов, больниц, школ – все это военные преступления", – говорил он в том выступлении.