В России политика Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы

Кара-Мурзу обвиняли сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ – о "военных фейках", об участии в деятельности "нежелательной" организации и о госизмене.

6 апреля гособвинитель запросил для Кара-Мурзы 25 лет колонии. Дело рассматривали в закрытом режиме, журналисты не услышали даже последнего слова политика

17 апреля суд отправил Владимира Кара-Мурзу на 25 лет в колонию по совокупности приговоров по трем статьям: семь лет по делу о "военных фейках", три года по делу об участии в деятельности "нежелательной" организации и 18 лет по делу о госизмене.