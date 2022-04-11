Российский оппозиционер Яшин: В Москве полиция задержала Кара-Мурзу

"Владимир Кара-Мурза задержан полицией в Москве рядом со своим домом. Что именно предъявляют, пока неизвестно", – написал он.
Владимир Кара-Мурза задержан полицией в Москве рядом со своим домом. Что именно предъявляют, пока неизвестно.— Илья Яшин (@IlyaYashin) April 11, 2022
Яшин предположил, что Кара-Мурзу отвезли в отдел внутренних дел Хамовники, туда уже едет адвокат.
"Могу предположить, что задержание связано с административным делом (в случае уголовки был бы обыск и допрос в СКР (Следственный комитет России. – "ГОРДОН"). Скорее всего, речь о каком-то антивоенном высказывании в прессе или в соцсетях", – твитнул оппозиционер.
Судя по всему, Кара-Мурза доставлен в ОВД Хамовники, куда едет адвокат В.Прохоров. Могу предположить, что задержание связано с административным делом (в случае уголовки был бы обыск и допрос в СКР). Скорее всего, речь о каком-то антивоенном высказывании в прессе или в соцсетях. pic.twitter.com/hrEVmG7cyN— Илья Яшин (@IlyaYashin) April 11, 2022
Кара-Мурза был дважды отравлен – 26 мая 2015 года и 2 февраля 2017-го. В обоих случаях московские врачи поставили ему диагноз "токсическое действие неуточненного вещества". Первое отравление произошло спустя три месяца после убийства оппозиционера Бориса Немцова. Оба активно продвигали в США "акт Магнитского" – закон, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России, и ударивший по близкой к президенту РФ Владимиру Путину элите.
В феврале 2021 года Кара-Мурза обнаружил за собой слежку. Выяснилось, что автомобили, на которых передвигались следившие за оппозиционером люди, закреплены за ФСБ.