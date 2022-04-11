Российский оппозиционер Яшин: В Москве полиция задержала Кара-Мурзу

"Владимир Кара-Мурза задержан полицией в Москве рядом со своим домом. Что именно предъявляют, пока неизвестно", – написал он.

Владимир Кара-Мурза задержан полицией в Москве рядом со своим домом. Что именно предъявляют, пока неизвестно. — Илья Яшин (@IlyaYashin) April 11, 2022

Яшин предположил, что Кара-Мурзу отвезли в отдел внутренних дел Хамовники, туда уже едет адвокат.

"Могу предположить, что задержание связано с административным делом (в случае уголовки был бы обыск и допрос в СКР (Следственный комитет России. – "ГОРДОН"). Скорее всего, речь о каком-то антивоенном высказывании в прессе или в соцсетях", – твитнул оппозиционер.

Судя по всему, Кара-Мурза доставлен в ОВД Хамовники, куда едет адвокат В.Прохоров. Могу предположить, что задержание связано с административным делом (в случае уголовки был бы обыск и допрос в СКР). Скорее всего, речь о каком-то антивоенном высказывании в прессе или в соцсетях. pic.twitter.com/hrEVmG7cyN — Илья Яшин (@IlyaYashin) April 11, 2022