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Кара-Мурза обнаружил слежку за собой. Преследовавшая его машина принадлежит ФСБ – СМИ

По данным The Insider и Bellingcat, автомобиль, который сопровождал российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу в Москве, закреплен за ФСБ. В доступных базах ГИБДД машину журналисты не нашли.

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Слежка за Кара-Мурзой началась после публикации расследования Bellingcat и The Insider о его отравлении
Слежка за Кара-Мурзой началась после публикации расследования Bellingcat и The Insider о его отравлении
Фото: ЕРА

Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза обнаружил за собой слежку в Москве. Об этом он рассказал The Insider.

По словам политика, люди в штатском следовали за ним на автомобиле, а когда он пересел на метро, сопровождали и там. Также "подозрительные лица" подсаживались за соседние столики в кафе, говорит оппозиционер.

The Insider проверил номер автомобиля, следовавшего за Кара-Мурзой. Как пишут журналисты, в доступных базах Государственной инспекции безопасности дорожного движения РФ авто нет. Ссылаясь на источники Bellingcat, The Insider отмечает, что транспортное средство закреплено за ФСБ.

Слежка за Кара-Мурзой началась после публикации расследования Bellingcat и The Insider о его отравлении. Оппозиционер сказал, что в регионах замечал слежку за собой и раньше, но он не помнит, чтобы такое было в Москве.

Материал Bellingcat и The Insider вышел 11 февраля. В нем говорится, что сотрудники ФСБ, которые, вероятно, отравили российского оппозиционного политика Алексея Навального, могут быть причастны к отравлениям Кара-Мурзы. Те агенты российской спецслужбы, которые следили за Навальным в день его отравления, систематически следили за Кара-Мурзой перед его первым и вторым отравлениями, выяснили расследователи.

"Доказательства отравлений, представленные в расследовании Bellingcat, не косвенные, а прямые. Если бы за мной по регионам катались только подчиненные господина Мезенцева, власть еще могла бы объяснить это "просто слежкой". Но химики топтунами не работают. Присутствие во всех поездках сотрудников [института криминалистики ФСБ] НИИ-2, в том числе прославленного Алексеем Навальным на весь мир специалиста по нижнему белью Константина Кудрявцева, однозначно указывает на отравление", – подчеркнул оппозиционер.

Кара-Мурза был отравлен дважды – 26 мая 2015 года и 2 февраля 2017-го. В обоих случаях московские врачи поставили ему диагноз "токсическое действие неуточненного вещества". Первое отравление произошло спустя три месяца после убийства ближайшего соратника и друга Кара-Мурзы-младшего, крестного его дочери, оппозиционера Бориса Немцова. Оба активно продвигали в США "акт Магнитского" – закон, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России, и больно ударивший по путинской чиновничьей "элите".

По данным расследователей, в 2015 году сотрудники ФСБ начали ездить за Кара-Мурзой за три месяца до отравления и сопровождали его как минимум в четырех поездках (в Томске, Санкт-Петербурге, Калининграде и Казани). При этом из последней – в Казани – оппозиционер и его вероятные отравители вернулись в Москву за 48 часов до проявления симптомов отравления.

Во всех поездках в группе "сопровождающих" был Александр Самофал – это, как предполагают журналисты, сотрудник 2-й службы ФСБ, один из офицеров, участвовавших в отравлении российского политика Никиты Исаева в 2019 году. По крайней мере в двух поездках, совпадающих с путешествиями Кара-Мурзы, Самофала сопровождал сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев, которого Навальный называл "замывальщиком трусов", говорится в расследовании.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Москва, ФСБ, ГИБДД, спецслужбы, Владимир Кара-Мурза, Bellingcat, автомобиль, слежка
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