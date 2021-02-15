Расследователь Bellingcat Грозев назвал действия "группы отравителей" из ФСБ индустрией убийств

В России действует группа серийных профессиональных убийц при государственных органах, в год они могут следить примерно за десятью разными людьми, сообщил журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев.

Сотрудники ФСБ, которые, вероятно, отравили российского оппозиционного политика Алексея Навального и другого оппозиционера, Владимира Кара-Мурзу, могут быть причастны к ряду покушений и работают в "индустриальном режиме". Об этом сказал журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев в эфире на радио "Эхо Москвы" 13 февраля.

По мнению журналиста, на сегодняшний день в Российской Федерации в рамках государственных органов действует группа серийных профессиональных убийц.

"Они работают не на точечном режиме, не бутиковыми убийцами, а они работают на индустриальном режиме. У них есть списки. Они ведутся там в какой-то номенклатуре. Наша оценка о том, за каким количеством людей они следят и готовят что-то в год, – это примерно 10 разных человек в год. Так что если это не называть индустрией, я не знаю, что можно назвать индустрией убийств", – объяснил расследователь.

Главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов сообщил, что расследование по отравлению Кара-Мурзы стало результатом целой серии расследований группы убийц из НИИ-2 и Управления по защите конституционного строя (УЗКС).

"Мы начали изначально с ученых из НИИ-2, то есть с химиков, специалистов по "Новичку", и по одному звену вытащили всю цепь. То есть сначала мы нашли сотрудников ФСБ, которые разговаривали по телефону, общались со специалистами Центра "Сигнал", который производит "Новичок". То есть по этим телефонным звонкам, которые состоялись во время отравления Навального, мы вычислили сначала первую группу ФСБшников. Сначала это были ФСБшники из НИИ-2. Потом уже по поездкам вот этих ФСБшников увидели, что их сопровождают ФСБшники из УЗКС, то есть то, что они работают вместе. И, соответственно, постепенно-постепенно через общие передвижения и через общие созвоны мы уже вышли на довольно большую группу – я думаю, сейчас это уже больше 10 человек ФСБшников, которые участвовали в целой серии покушений (успешных и неуспешных) – на журналистов, на политиков, людей и в регионах, и в Москве", – пояснил он.

Грозев полагает, что такие люди, могут следить в России за всеми политиками, которые могут угрожать действующему режиму.

В совместном материале Bellingcat и The Insider, который вышел 11 февраля, говорится, что сотрудники ФСБ, которые, вероятно, отравили Навального, могут быть причастны к отравлениям Кара-Мурзы. Те агенты российской спецслужбы, которые следили за Навальным в день его отравления, систематически следили за Кара-Мурзой перед его первым и вторым отравлениями, выяснили расследователи.