Подоляк: В погоне за уничтожением Украины Россия "шлепками и хлопками" может уничтожить себя

Подоляк: Собака укусила сама себя за хвост Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Этой ночью в Белгороде собака укусила сама себя за хвост: в погоне за уничтожением Украины Россия может уничтожить себя. "Шлепками и хлопками", – написал Подоляк.

По его словам, нельзя допустить, чтобы объединенные силы Украины и союзников с передовыми технологиями и стандартами НАТО проиграли "ничтожной коррумпированной советской армии".

Цієї ночі в Бєлгороді собака вкусила сама себе за хвіст: у гонитві за знищенням UA росія може знищити себе. «Шлєпками і хлопками». Не можна допустити, щоб об’єднані сили UA і союзників з передовими технологіями, стандартами НАТО програли нікчемній корумпованій радянській армії. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 21, 2023