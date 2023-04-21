ГОРДОН
 
 
МИР

Подоляк: В погоне за уничтожением Украины Россия "шлепками и хлопками" может уничтожить себя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк: Собака укусила сама себя за хвост
Подоляк: Собака укусила сама себя за хвост
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Пытаясь разрушить Украину, российские оккупанты вредят своей стране. Об этом 21 апреля в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ночной взрыв в Белгороде.

"Этой ночью в Белгороде собака укусила сама себя за хвост: в погоне за уничтожением Украины Россия может уничтожить себя. "Шлепками и хлопками", – написал Подоляк.

По его словам, нельзя допустить, чтобы объединенные силы Украины и союзников с передовыми технологиями и стандартами НАТО проиграли "ничтожной коррумпированной советской армии".

Контекст:

Взрыв на одной из центральных улиц Белгорода произошел в ночь с 20-го на 21 апреля. На месте образовалась воронка радиусом 20 метров.  Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о трех раненых, взрывной волной в соседнем многоквартирном доме выбило стекла, повредило дороги и линии электропередачи.

В министерстве обороны страны-агрессора России заявили, что причина взрыва – "нештатный сход авиационного боеприпаса" при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над Белгородом, пишет "Коммерсантъ".

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал скрины с пропагандистских Telegram-каналов, судя по которым в Белгороде упала авиабомба ФАБ-1500. Ею оккупанты, вероятно, собирались нанести удар по Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, взрыв, Белгород, Михаил Подоляк, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Галина ГРИШИНА
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
Полезный и сытный завтрак. Каша по-шотландски
Полезный и сытный завтрак. Каша по-шотландски
"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями
"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями
"Ничто так не старит, как слипшиеся ресницы у женщины старше 50 лет". Опытный визажист рассказала, как выглядеть моложе с помощью макияжа
"Ничто так не старит, как слипшиеся ресницы у женщины старше 50 лет". Опытный визажист рассказала, как выглядеть моложе с помощью макияжа
Галина ГРИШИНА
Посадите гибискус таким способом на даче и он будет 20 лет обильно цвести каждое лето. Эксперты рассказали секреты ухода за сирийской розой
Посадите гибискус таким способом на даче – и он будет 20 лет обильно цвести каждое лето. Эксперты рассказали секреты ухода за сирийской розой
Галина ГРИШИНА
Мишина рассказала, что ест на ужин для красивой фигуры
Мишина рассказала, что ест на ужин для красивой фигуры
Не делайте этого с волосами, иначе они потеряют привлекательность. Названы три ошибки, которые приводят к ломкости и истончению локонов
Не делайте этого с волосами, иначе они потеряют привлекательность. Названы три ошибки, которые приводят к ломкости и истончению локонов
Галина ГРИШИНА
"Чем дольше стоит, тем вкуснее становится". Как дома приготовить "невероятно вкусный и сочный" салат "Коул Слоу" всего из двух обычных овощей
"Чем дольше стоит, тем вкуснее становится". Как дома приготовить "невероятно вкусный и сочный" салат "Коул Слоу" всего из двух обычных овощей
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в трендовой джинсовой юбке с разрезом и столетней длинной вышиванке. Фото
Никитюк снялась в трендовой джинсовой юбке с разрезом и столетней длинной вышиванке. Фото
Галина ГРИШИНА
"Неоновая королева". Гомес засветилась с новым трендовым маникюром от известного голливудского мастера. Фото
"Неоновая королева". Гомес засветилась с новым трендовым маникюром от известного голливудского мастера. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Элен и ребята". Как сейчас выглядят главные герои сериала – 56-летняя Ролле и 51-летний Пьюдеба. Новые фото
  "Элен и ребята". Как сейчас выглядят главные герои сериала – 56-летняя Ролле и 51-летний Пьюдеба. Новые фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая (76660)
2
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо (73098)
3
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал (63069)
4
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление (60857)
5
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь (58530)
6
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес (53625)
7
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (51306)
8
Если рядом будут эти культуры, "вкусных и сочных корнеплодов не дождетесь". Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай (44398)
 
 
 
 