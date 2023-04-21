Подоляк: В погоне за уничтожением Украины Россия "шлепками и хлопками" может уничтожить себя

"Этой ночью в Белгороде собака укусила сама себя за хвост: в погоне за уничтожением Украины Россия может уничтожить себя. "Шлепками и хлопками", – написал Подоляк.
По его словам, нельзя допустить, чтобы объединенные силы Украины и союзников с передовыми технологиями и стандартами НАТО проиграли "ничтожной коррумпированной советской армии".
Цієї ночі в Бєлгороді собака вкусила сама себе за хвіст: у гонитві за знищенням UA росія може знищити себе. «Шлєпками і хлопками». Не можна допустити, щоб об’єднані сили UA і союзників з передовими технологіями, стандартами НАТО програли нікчемній корумпованій радянській армії.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 21, 2023
Взрыв на одной из центральных улиц Белгорода произошел в ночь с 20-го на 21 апреля. На месте образовалась воронка радиусом 20 метров. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о трех раненых, взрывной волной в соседнем многоквартирном доме выбило стекла, повредило дороги и линии электропередачи.
В министерстве обороны страны-агрессора России заявили, что причина взрыва – "нештатный сход авиационного боеприпаса" при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над Белгородом, пишет "Коммерсантъ".
Украинский журналист Денис Казанский опубликовал скрины с пропагандистских Telegram-каналов, судя по которым в Белгороде упала авиабомба ФАБ-1500. Ею оккупанты, вероятно, собирались нанести удар по Харьковской области.