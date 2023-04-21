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Взрыв российской авиабомбы в Белгороде: количество пострадавших выросло до трех человек

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Фото: Настоящий Гладков / Telegram

В результате падения авиационной бомбы в российском Белгороде ранены три человека. Об этом губернатор Вячеслав Гладков 21 апреля сообщил в Telegram.

По его словам, после ночного взрыва госпитализирована еще одна пожилая женщина. Ранее сообщалось о двух пострадавших: одна женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести была доставлена в больницу, вторая, со ссадинами, от госпитализации отказалась.

Гладков написал, что из-за опасности обрушения все жители пятиэтажки, рядом с которой упала бомба, выселены. Их разместили в гостинице, некоторые уехали к родственникам. В районе взрыва необходим большой объем восстановительных работ коммуникаций и дорожного покрытия, сообщил губернатор. 

"Тяжелые испытания выпали вчера вечером жителям Белгорода", – написал он.

Контекст:

Взрыв на одной из центральных улиц Белгорода произошел в ночь с 20 на 21 апреля. На месте образовалась воронка радиусом 20 метров. Взрывной волной в соседнем многоквартирном доме  выбило стекла, повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередач, сообщал Гладков.

В министерстве обороны России заявили, что причина взрыва – "нештатный сход авиационного боеприпаса" при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над Белгородом, пишет "Коммерсантъ".

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал скрины с пропагандистских Telegram-каналов, судя по которым в Белгороде упала авиабомба ФАБ-1500. Ею оккупанты, вероятно, собирались нанести удар по Харьковской области.


 

Теги: Россия, взрыв, авиация, Белгород, раненые, разрушения
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