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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о контрнаступлении ВСУ: Не теребите то, что не нужно теребить

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Периодически возникающие в СМИ даты и планы начала наступления далеки от реальности, сообщил секретарь СНБО
Периодически возникающие в СМИ даты и планы начала наступления далеки от реальности, сообщил секретарь СНБО
Фото: armyinform.com.ua

Если поставки западного оружия продолжатся в том же темпе, которого они сейчас достигли, контрнаступление Вооруженных сил Украины будет максимально эффективным. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил 25 апреля в эфире национального телемарафона, запись опубликована на сайте "Украинского радио".

По его словам, ВСУ продолжают готовиться к освобождению оккупированных территорий, и военная помощь союзников значительно влияет на потенциал будущего контрнаступления.

Данилов отметил, что периодически возникающие в СМИ даты и планы начала наступления далеки от реальности, а достоверными данными располагают несколько человек из руководства страны.

"У нас есть свой план, и когда начинают рассказывать о так называемом большом контрнаступлении, имейте в виду, что информация о нем известна очень ограниченному кругу людей. Когда и как – вы все увидите, мы ничего скрывать не собираемся... Просто нужно не торопиться и дождаться", – сказал секретарь СНБО. 

По его словам, российская пропаганда использует тему контрнаступления для дезинформации, интерпретируя недостоверные сообщения и прогнозы тех, кто считает себя "экспертами".

"Не теребите то, что не нужно теребить. Вы ничего все равно таким образом не ускорите. Войска будут готовы – и будут делать свою работу. Когда, где и как – еще раз подчеркиваю, – увидите своими глазами", – добавил он.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".

В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". На просьбу охарактеризовать готовящееся наступление ВСУ глава ГУР МО ответил: "Будет быстро". Он добавил, что утечка секретных документов из Пентагона, часть которых якобы касается контрнаступления ВСУ, не сможет повлиять на реальные планы Украины.

Теги: СНБО, военная помощь, ВСУ, война России против Украины, Алексей Данилов, контрнаступление
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