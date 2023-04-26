Данилов о контрнаступлении ВСУ: Не теребите то, что не нужно теребить

Периодически возникающие в СМИ даты и планы начала наступления далеки от реальности, сообщил секретарь СНБО Фото: armyinform.com.ua

По его словам, ВСУ продолжают готовиться к освобождению оккупированных территорий, и военная помощь союзников значительно влияет на потенциал будущего контрнаступления.

Данилов отметил, что периодически возникающие в СМИ даты и планы начала наступления далеки от реальности, а достоверными данными располагают несколько человек из руководства страны.

"У нас есть свой план, и когда начинают рассказывать о так называемом большом контрнаступлении, имейте в виду, что информация о нем известна очень ограниченному кругу людей. Когда и как – вы все увидите, мы ничего скрывать не собираемся... Просто нужно не торопиться и дождаться", – сказал секретарь СНБО.

По его словам, российская пропаганда использует тему контрнаступления для дезинформации, интерпретируя недостоверные сообщения и прогнозы тех, кто считает себя "экспертами".

"Не теребите то, что не нужно теребить. Вы ничего все равно таким образом не ускорите. Войска будут готовы – и будут делать свою работу. Когда, где и как – еще раз подчеркиваю, – увидите своими глазами", – добавил он.