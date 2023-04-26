Россияне в Крыму начали готовить укрытия на случай контрнаступления – ЦНС

В частности, такие работы проводились в Алупке. С жителями отдельных домов проводилась "разъяснительная работа" по действиям на случай экстренной ситуации.
Особенно оккупанты отмечали обнаружение в небе беспилотников. Это свидетельствует об их подготовке к вероятному контрнаступлению, а с этим и о увеличении панических настроений на полуострове, отметили в ЦНС.
Также отмечается, что россияне начали усиливать меры по выявлению членов украинского подполья. Они провели обыски квартир у тех, кого они подозревают в "нелояльности". Обыски проводились в том числе без присутствия хозяев, говорится в сообщении.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.