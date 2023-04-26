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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне в Крыму начали готовить укрытия на случай контрнаступления – ЦНС

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В Крыму оккупанты готовятся к контрнаступлению Украины
В Крыму оккупанты готовятся к контрнаступлению Украины
Фото: EPA

На временно оккупированном полуострове Крым россияне проводят работы по оборудованию укрытий на случай угроз. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ, 26 апреля.

В частности, такие работы проводились в Алупке. С жителями отдельных домов проводилась "разъяснительная работа" по действиям на случай экстренной ситуации.

Особенно оккупанты отмечали обнаружение в небе беспилотников. Это свидетельствует об их подготовке к вероятному контрнаступлению, а с этим и о увеличении панических настроений на полуострове, отметили в ЦНС.

Также отмечается, что россияне начали усиливать меры по выявлению членов украинского подполья. Они провели обыски квартир у тех, кого они подозревают в "нелояльности". Обыски проводились в том числе без присутствия хозяев, говорится в сообщении.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Крым, оккупация, бомбоубежище, партизаны, российская агрессия, война России против Украины, контрнаступление
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