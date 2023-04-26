Россияне в Крыму начали готовить укрытия на случай контрнаступления – ЦНС

В частности, такие работы проводились в Алупке. С жителями отдельных домов проводилась "разъяснительная работа" по действиям на случай экстренной ситуации.

Особенно оккупанты отмечали обнаружение в небе беспилотников. Это свидетельствует об их подготовке к вероятному контрнаступлению, а с этим и о увеличении панических настроений на полуострове, отметили в ЦНС.

Также отмечается, что россияне начали усиливать меры по выявлению членов украинского подполья. Они провели обыски квартир у тех, кого они подозревают в "нелояльности". Обыски проводились в том числе без присутствия хозяев, говорится в сообщении.