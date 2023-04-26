Ташева о деоккупации Крыма: Важно не устраивать "охоту на ведьм"

"Сейчас гораздо лучшее понимание стало о том, что Крым будет непременно деоккупирован. В первую очередь из-за того, что для Украины это тоже экзистенциальная война, и для нашего народа нет пути назад, мы должны вернуть все территории", – сказала она.

Постоянный представитель президента в АРК ответила также на вопрос о том, что делать с теми, кто причастен к коллаборационной деятельности.

"Важно не устраивать "охоту на ведьм". Над этим вопросом мы тоже работаем. Конечно, были те, кто вел коллаборационную деятельность: занимались пропагандой, разрушали экологию, причастны к преступлениям России. Эти люди должны быть привлечены к ответственности, но это не сотни тысяч", – объяснила Ташева.

Она подчеркнула, что большинство украинцев на полуострове "стали жертвами оккупации".

"Все случаи нужно будет рассматривать индивидуально. Очень осторожно нужно коммуницировать среди крымчан”, – считает Ташева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)