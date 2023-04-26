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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Ташева о деоккупации Крыма: Важно не устраивать "охоту на ведьм"

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Ташева подчеркнула, что в Крыму большинство украинцев стали жертвами оккупации
Ташева подчеркнула, что в Крыму большинство украинцев стали жертвами оккупации
Фото: ppu.gov.ua

У украинского народа "нет пути назад" в вопросе деоккупации захваченного Россией Крыма. Об этом постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила 25 апреля на форуме "Крым Wave", информирует сайт представительства.

"Сейчас гораздо лучшее понимание стало о том, что Крым будет непременно деоккупирован. В первую очередь из-за того, что для Украины это тоже экзистенциальная война, и для нашего народа нет пути назад, мы должны вернуть все территории", – сказала она.

Постоянный представитель президента в АРК ответила также на вопрос о том, что делать с теми, кто причастен к коллаборационной деятельности.

"Важно не устраивать "охоту на ведьм". Над этим вопросом мы тоже работаем. Конечно, были те, кто вел коллаборационную деятельность: занимались пропагандой, разрушали экологию, причастны к преступлениям России. Эти люди должны быть привлечены к ответственности, но это не сотни тысяч", – объяснила Ташева.

Она подчеркнула, что большинство украинцев на полуострове "стали жертвами оккупации".

"Все случаи нужно будет рассматривать индивидуально. Очень осторожно нужно коммуницировать среди крымчан”, – считает Ташева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, война, война России против Украины, Тамила Ташева, коллаборационизм, деоккупация
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