Ташева о деоккупации Крыма: Важно не устраивать "охоту на ведьм"

"Сейчас гораздо лучшее понимание стало о том, что Крым будет непременно деоккупирован. В первую очередь из-за того, что для Украины это тоже экзистенциальная война, и для нашего народа нет пути назад, мы должны вернуть все территории", – сказала она.
Постоянный представитель президента в АРК ответила также на вопрос о том, что делать с теми, кто причастен к коллаборационной деятельности.
"Важно не устраивать "охоту на ведьм". Над этим вопросом мы тоже работаем. Конечно, были те, кто вел коллаборационную деятельность: занимались пропагандой, разрушали экологию, причастны к преступлениям России. Эти люди должны быть привлечены к ответственности, но это не сотни тысяч", – объяснила Ташева.
Она подчеркнула, что большинство украинцев на полуострове "стали жертвами оккупации".
"Все случаи нужно будет рассматривать индивидуально. Очень осторожно нужно коммуницировать среди крымчан”, – считает Ташева.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.