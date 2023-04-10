Ташева: Жители Крыма будут с цветами встречать украинскую армию

"Украинскую армию будут встречать очень активно и не с оружием в руках, а с, условно говоря, цветами. Я думаю, что вооруженного сопротивления среди местного населения не будет", – сказала Ташева.
Она не исключает, что после деоккупации Крыма противник может оставить там своих диверсантов.
"Мы видим, как после первых прилетов "бавовни" в Крыму, особенно в Новофедоровке и Саках, россияне начали активно уезжать. Это не сотни тысяч людей, но тысячи. Индифферентной части населения безразлично, они точно не пойдут с автоматами партизанить. Россияне могут оставить там своих диверсантов, но обычное население ничего делать не будет", – отметила Ташева.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.