Ташева: Жители Крыма будут с цветами встречать украинскую армию

Ташева: Мы видим, как после первых прилетов "бавовни" в Крыму россияне начали активно уезжать Фото: Таміла Ташева / Facebook

"Украинскую армию будут встречать очень активно и не с оружием в руках, а с, условно говоря, цветами. Я думаю, что вооруженного сопротивления среди местного населения не будет", – сказала Ташева.

Она не исключает, что после деоккупации Крыма противник может оставить там своих диверсантов.

"Мы видим, как после первых прилетов "бавовни" в Крыму, особенно в Новофедоровке и Саках, россияне начали активно уезжать. Это не сотни тысяч людей, но тысячи. Индифферентной части населения безразлично, они точно не пойдут с автоматами партизанить. Россияне могут оставить там своих диверсантов, но обычное население ничего делать не будет", – отметила Ташева.