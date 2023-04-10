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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ташева: Украина долго говорила о политико-дипломатическом пути освобождения Крыма. Сейчас мы уже говорим о военном

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Ташева: Крым политико-дипломатическим путем освободить не можем, а освобождать нам территорию надо
Ташева: Крым политико-дипломатическим путем освободить не можем, а освобождать нам территорию надо
Фото: Таміла Ташева / Facebook

Украина будет освобождать временно оккупированный Крым военным путем. Об этом в опубликованном 10 апреля интервью "РБК-Украина" заявила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

"Украина долго говорила о политико-дипломатическом пути освобождения Крыма, для этого была создана Крымская платформа. После 24 февраля мы понимаем, что ситуация в корне изменилась, а особенно после тех жертв, которые мы увидели в Буче, Ирпене, Мариуполе, Изюме и так далее. Мы понимаем сейчас, что Крым политико-дипломатическим путем освободить не можем, а освобождать нам территорию надо", – подчеркнула Ташева.

Он отметила, что Украина будет использовать тот путь деоккупации своего полуострова, который для Киева будет максимально оптимальным.

"Да, мы говорим об освобождении военным путем. Хотим ли мы минимизировать жертвы? Однозначно хотим, и президент [Украины Владимир] Зеленский неоднократно об этом говорил: "Я бы хотел, чтобы мы освободили Крым не военным путем, потому что это будет означать, что будет меньше жертв, разрушений гражданской инфраструктуры и так далее". И потому, когда мы будем на границе с Крымом, уже зайдем, скажем, в Красноперекопск, мы можем предложить России: окей, давайте поговорим, как вы из Крыма будете выходить. Вы все равно отсюда уйдете, потому что мы вам уже разрушаем цепи снабжения, загнали вас в угол. Любые войны завершаются все равно каким-нибудь переговорным процессом. Если россияне не пойдут на это, будем продолжать освобождать военным путем", – резюмировала Ташева.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, переговоры, Тамила Ташева, Крымская платформа, деоккупация
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