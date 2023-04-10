Ташева: Украина долго говорила о политико-дипломатическом пути освобождения Крыма. Сейчас мы уже говорим о военном

"Украина долго говорила о политико-дипломатическом пути освобождения Крыма, для этого была создана Крымская платформа. После 24 февраля мы понимаем, что ситуация в корне изменилась, а особенно после тех жертв, которые мы увидели в Буче, Ирпене, Мариуполе, Изюме и так далее. Мы понимаем сейчас, что Крым политико-дипломатическим путем освободить не можем, а освобождать нам территорию надо", – подчеркнула Ташева.

Он отметила, что Украина будет использовать тот путь деоккупации своего полуострова, который для Киева будет максимально оптимальным.

"Да, мы говорим об освобождении военным путем. Хотим ли мы минимизировать жертвы? Однозначно хотим, и президент [Украины Владимир] Зеленский неоднократно об этом говорил: "Я бы хотел, чтобы мы освободили Крым не военным путем, потому что это будет означать, что будет меньше жертв, разрушений гражданской инфраструктуры и так далее". И потому, когда мы будем на границе с Крымом, уже зайдем, скажем, в Красноперекопск, мы можем предложить России: окей, давайте поговорим, как вы из Крыма будете выходить. Вы все равно отсюда уйдете, потому что мы вам уже разрушаем цепи снабжения, загнали вас в угол. Любые войны завершаются все равно каким-нибудь переговорным процессом. Если россияне не пойдут на это, будем продолжать освобождать военным путем", – резюмировала Ташева.