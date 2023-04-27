Украинские военные за сутки отбили 54 атаки российских оккупантов, авиация ВСУ поразила 11 районов скопления сил противника – Генштаб ВСУ

Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также уничтожены шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два средства противовоздушной обороны и еще два важных военных объекта противника.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.