Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины семь ракетных и 39 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

Помимо этого, противник совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

"РФ, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации нашей территории. Наносит удары, совершает обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам", – говорится в сообщении

В Генштабе подчеркнули, что вероятность новых ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.