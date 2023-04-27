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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины семь ракетных и 39 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

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За сутки противник совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня
За сутки противник совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня
Фото: Погляд Назара / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины семь ракетных и 39 авиационных ударов. Об этом 27 апреля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Помимо этого, противник совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

"РФ, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации нашей территории. Наносит удары, совершает обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам", – говорится в сообщении

В Генштабе подчеркнули, что вероятность новых ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0JSY3rnvT4Rv2UaLRPvXvx3Bbta7u39E9X7GxpaH414xPtWUe24kD1rWnzPwGkKUwl

Контекст:

Страна-агрессор Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, российские оккупанты
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