Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины семь ракетных и 39 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

Помимо этого, противник совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.
"РФ, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации нашей территории. Наносит удары, совершает обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам", – говорится в сообщении
В Генштабе подчеркнули, что вероятность новых ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Страна-агрессор Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.