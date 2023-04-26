Войска РФ 25 апреля обстреляли минимум 17 населенных пунктов Харьковской области, есть пострадавшие – ОВА

Речь идет о Харьковском, Чугуевском и Купянском районах.

"По обновленным данным, в результате ракетного удара по Купянску погибли две женщины 54 и 57 лет, 10 человек получили ранения. Из них четыре госпитализированы, еще шесть имеют незначительные повреждения и получили медицинскую помощь на месте", – говорится в сообщении.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и ежедневно – приграничные населенные пункты Харьковской области.