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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ 25 апреля обстреляли минимум 17 населенных пунктов Харьковской области, есть пострадавшие – ОВА

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Синегубов рассказал о последствиях российского обстрела Купянска
Синегубов рассказал о последствиях российского обстрела Купянска
Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Российские оккупанты 25 апреля обстреляли минимум 17 приграничных населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram 26 апреля.

Речь идет о Харьковском, Чугуевском и Купянском районах.

"По обновленным данным, в результате ракетного удара по Купянску погибли две женщины 54 и 57 лет, 10 человек получили ранения. Из них четыре госпитализированы, еще шесть имеют незначительные повреждения и получили медицинскую помощь на месте", – говорится в сообщении.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и ежедневно – приграничные населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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