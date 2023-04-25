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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара России по Купянску погибли две женщины, поисковые работы завершены

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Российские захватчики обстреляли центр Купянска утром 25 апреля
Российские захватчики обстреляли центр Купянска утром 25 апреля
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В результате ракетного удара российских оккупационных войск по Купянску Харьковской области 25 апреля погибли две женщины.

Об этом в Telegram проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Во время разбора завалов здания музея в Купянске, в которое сегодня утром попала российская ракета С-300, спасатели обнаружили тело второй женщины", – написал руководитель ОВА.

По состоянию на 14.00 "поисковые работы завершены", отметил в Facebook министр внутренних дел Игорь Клименко.

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/pfbid02AghQK5MJ9ujWkstPVGPFpvuURNQwYdVZmymZTmFPyFMuLVemnj1Uvnn8vkjSCcXul

Российские захватчики обстреляли центр Купянска утром 25 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал об одной погибшей женщине – работнице краеведческого музея – в результате ракетного удара оккупантов. Еще 10 человек получили ранения, добавил он.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и ежедневно – приграничные населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, МВД, Украина, Харьковская область, Харьковская ОГА, спасатели, Купянск, обстрелы, война России против Украины, ракеты, женщины, музей, погибшие, ранение, Игорь Клименко, Олег Синегубов, российские оккупанты
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