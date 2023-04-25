В результате ракетного удара России по Купянску погибли две женщины, поисковые работы завершены

Об этом в Telegram проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Во время разбора завалов здания музея в Купянске, в которое сегодня утром попала российская ракета С-300, спасатели обнаружили тело второй женщины", – написал руководитель ОВА.

По состоянию на 14.00 "поисковые работы завершены", отметил в Facebook министр внутренних дел Игорь Клименко.

Российские захватчики обстреляли центр Купянска утром 25 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал об одной погибшей женщине – работнице краеведческого музея – в результате ракетного удара оккупантов. Еще 10 человек получили ранения, добавил он.