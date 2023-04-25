Купянское направление стало "рекордсменом" по количеству российских ударов, превзойдя Бахмут – Череватый

"Сейчас он [враг] здесь не проводит атакующих действий, но это [купянское] направление является рекордсменом по использованию как раз средств поражения. За эти сутки 432 раза враг нанес удары разными типами артиллерии, реактивных систем залпового огня, 13 авианалетов и [нанес] ракетные удары, как мы видим", – сказал Череватый, комментируя удар по краеведческому музею в Купянске Харьковской области.

В то же время, по словам спикера, на купянском направлении украинским силам за сутки удалось уничтожить 15 российских оккупантов и несколько единиц принадлежащей им техники.

"В результате наших ударов 15 оккупантов уничтожены, 65 получили ранения, были уничтожены БТР, миномет 240-мм – самый большой, какой есть у врага в распоряжении, – "Тюльпан", противотанковая пушка "Рапира" и три беспилотных [летательных] аппарата", – рассказал Череватый.

Утром 25 апреля российские захватчики обстреляли центр Купянска ракетами С-300. Изначально в ОВА сообщали о пяти раненых, позднее президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что в результате обстрела погибла женщина и 10 человек получили ранения.