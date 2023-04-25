ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Купянское направление стало "рекордсменом" по количеству российских ударов, превзойдя Бахмут – Череватый

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Череватый заявил, что купянское направление обстреливается российскими оккупантами активнее всего
Череватый заявил, что купянское направление обстреливается российскими оккупантами активнее всего
Фото: armyinform.com.ua

В районе Бахмута Донецкой области оккупанты нанесли 280 артиллерийских ударов за минувшие сутки, осуществив четыре авианалета, а на купянском направлении зафиксировано более 400 российских обстрелов. Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 25 апреля в эфире телемарафона, который в YouTube транслировал телеканал "Рада".

"Сейчас он [враг] здесь не проводит атакующих действий, но это [купянское] направление является рекордсменом по использованию как раз средств поражения. За эти сутки 432 раза враг нанес удары разными типами артиллерии, реактивных систем залпового огня, 13 авианалетов и [нанес] ракетные удары, как мы видим", – сказал Череватый, комментируя удар по краеведческому музею в Купянске Харьковской области.

В то же время, по словам спикера, на купянском направлении украинским силам за сутки удалось уничтожить 15 российских оккупантов и несколько единиц принадлежащей им техники.

"В результате наших ударов 15 оккупантов уничтожены, 65 получили ранения, были уничтожены БТР, миномет 240-мм – самый большой, какой есть у врага в распоряжении, – "Тюльпан", противотанковая пушка "Рапира" и три беспилотных [летательных] аппарата", – рассказал Череватый.

Утром 25 апреля российские захватчики обстреляли центр Купянска ракетами С-300. Изначально в ОВА сообщали о пяти раненых, позднее президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что в результате обстрела погибла женщина и 10 человек получили ранения.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и ежедневно – приграничные населенные пункты Харьковской области. По данным Генштаба на 18 апреля, россияне пытались на купянском направлении наступать вблизи Синьковки. В этот же день командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что ВСУ помешали попытке российских войск провести наступательные действия на купянском направлении, заставив оккупантов бежать еще до достижения ими рубежей перехода в атаку.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, оборона, раненые, рекорд, армия РФ, артиллерия, Купянск, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, ракеты, С-300, Бахмут, удары, российские военные, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, деоккупация, Сергей Череватый
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Непостижимо". Кондратюк назвал Лорак "человеком без души и сердца" и высказался о ее бывшем муже Налчаджиоглу
"Непостижимо". Кондратюк назвал Лорак "человеком без души и сердца" и высказался о ее бывшем муже Налчаджиоглу
Галина ГРИШИНА
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев
Галина ГРИШИНА
  Жадан о поцелуе с Соловий: Насколько комфортно так страстно целоваться на камеру? Когда это сопровождает любовь к искусству, смущение отступает
  Жадан о поцелуе с Соловий: Насколько комфортно так страстно целоваться на камеру? Когда это сопровождает любовь к искусству, смущение отступает
Галина ГРИШИНА
Этот салат из крабовых палочек и моркови по-корейски имеет "невероятный вкус". Простой и быстрый рецепт приготовления
Этот салат из крабовых палочек и моркови по-корейски имеет "невероятный вкус". Простой и быстрый рецепт приготовления
Галина ГРИШИНА
Клопотенко в разговоре с Сумской высказался о ее старшей дочери Паперной, которая живет и работает в РФ. Актриса отреагировала
Клопотенко в разговоре с Сумской высказался о ее старшей дочери Паперной, которая живет и работает в РФ. Актриса отреагировала
Галина ГРИШИНА
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась в нюдовом корсете и расстегнутых брюках. Видео
Тина Кароль снялась в нюдовом корсете и расстегнутых брюках. Видео
Кондратюк рассказал о последней встрече с Потапом за четыре дня до войны. Ранее Каменских говорила, что в это время они были уже за границей
Кондратюк рассказал о последней встрече с Потапом за четыре дня до войны. Ранее Каменских говорила, что в это время они были уже за границей
Галина ГРИШИНА
Сочные и ароматные мясные котлеты. Простой рецепт
Сочные и ароматные мясные котлеты. Простой рецепт
Розовые яйца, фаршированные грибами. Пошаговый рецепт приготовления
Розовые яйца, фаршированные грибами. Пошаговый рецепт приготовления
Галина ГРИШИНА
"Лучший". Подкопаева показала новое фото с третьим мужем
"Лучший". Подкопаева показала новое фото с третьим мужем
Галина ГРИШИНА
"WOW-эффект!" Три варианта маникюра с использованием омбре. Фото. Видео
"WOW-эффект!" Три варианта маникюра с использованием омбре. Фото. Видео
Дорофеева снялась в прозрачном лифе и рассказала о своих фаворитах
Дорофеева снялась в прозрачном лифе и рассказала о своих фаворитах
Как приготовить идеальный шашлык. Советы по выбору мангала, дров и нанизыванию мяса на шампуры
Как приготовить идеальный шашлык. Советы по выбору мангала, дров и нанизыванию мяса на шампуры
Стилист назвала стрижку, которая подойдет женщинам любого возраста
Стилист назвала стрижку, которая подойдет женщинам любого возраста
Не сажайте грецкий орех слишком близко к дому! Названо безопасное расстояние от жилища для посадки
Не сажайте грецкий орех слишком близко к дому! Названо безопасное расстояние от жилища для посадки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой (219100)
2
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (91616)
3
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (49492)
4
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт (43689)
5
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото (27961)
6
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе (27202)
7
49-летняя Клум в стрингах показала вид сзади. Видео (20673)
8
Куриные зразы. Рецепт из четырех ингредиентов без использования картофеля (20385)
 
 
 
 