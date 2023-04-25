Обстрел музея в Купянске. Зеленский сообщил об одной погибшей и 10 раненых

Зеленский: Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

"Купянск, центр города, краеведческий музей. Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварскими методами убивая украинцев. Не имеем права об этом забывать ни на секунду. Должны и будем отвечать!" – подчеркнул глава государства.

По его словам, на данный момент известно о погибшей работнице музея и 10 раненых.

Под завалами еще остаются люди. Ликвидация последствий обстрела продолжается.

"Вечная память погибшей и соболезнования родным. А ответственность всех виновных в этих военных преступлениях точно будет, и будет безжалостной", – отметил Зеленский.

Утром 25 апреля российские захватчики обстреляли центр Купянска. Изначально в ОВА сообщали о пяти раненых.