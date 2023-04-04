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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утром оккупанты обстреляли из артиллерии Купянск – ГСЧС

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Спасатели ликвидировали пожар
Спасатели ликвидировали пожар
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (архив)

Российские оккупанты утром 4 апреля обстреляли из артиллерии Купянск Харьковской области. Об этом сообщил пресс-центр Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в Facebook.

"В 5.10 4 апреля спасатели выехали на ликвидацию пожара, вызванного артиллерийским налетом российских оккупационных войск в Купянске", – говорится в сообщении.

На территории одного из частных домохозяйств горела хозяйственная постройка.

"За 10 минут спасатели локализовали огонь и через 20 – полностью ликвидировали его", – сообщили в ГСЧС.

https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV/posts/pfbid0JRydtixZEPFJBJ8i4pdudZFvWdEreP2iYER5tVVhYZZcVQVTKUCbPoUu8b8GD2rXl

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: пожар, ГСЧС, Харьковская область, артиллерия, Купянск, обстрелы, война России против Украины
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