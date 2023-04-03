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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли приграничные районы Харьковской области, ранена женщина, повреждены жилые дома – ОВА

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Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Харьковской области
Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов Харьковской области. Об этом 3 апреля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Под обстрелы со стороны противника попали Купянск, Ветеринарное, Гатище, Великий Бурлук, Двуречная, Крахмальное и другие населенные пункты.

"В результате обстрелов Купянска повреждены объекты гражданской промышленности. Ранения получила 65-летняя женщина, госпитализирована в состоянии средней тяжести", – написал Синегубов.

В селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрелов повреждено здание магазина.

Также захватчики из РСЗО обстреляли Богуславку Изюмского района, там поврежден жилой дом.

"Продолжаются работы по разминированию. За прошедшие сутки пиротехнические подразделения обследовали почти 2 га территории и обезвредили 47 взрывоопасных предметов", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, разминирование, Олег Синегубов, российские оккупанты
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