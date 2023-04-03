Оккупанты обстреляли приграничные районы Харьковской области, ранена женщина, повреждены жилые дома – ОВА

Под обстрелы со стороны противника попали Купянск, Ветеринарное, Гатище, Великий Бурлук, Двуречная, Крахмальное и другие населенные пункты.

"В результате обстрелов Купянска повреждены объекты гражданской промышленности. Ранения получила 65-летняя женщина, госпитализирована в состоянии средней тяжести", – написал Синегубов.

В селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрелов повреждено здание магазина.

Также захватчики из РСЗО обстреляли Богуславку Изюмского района, там поврежден жилой дом.

"Продолжаются работы по разминированию. За прошедшие сутки пиротехнические подразделения обследовали почти 2 га территории и обезвредили 47 взрывоопасных предметов", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.