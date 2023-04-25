Россияне обстреляли музей в Купянске, пять человек ранены, как минимум двое остаются под завалами – ОВА

"Враг нанес удар по центру города Купянск. Зафиксировано попадание в здание краеведческого музея", – написал Синегубов.
По предварительной информации, пять мирных жителей получили ранения. Еще как минимум два человека находятся под завалами.
По словам главы ОВА, на месте прилета работают все экстренные службы.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и ежедневно – приграничные населенные пункты Харьковской области.