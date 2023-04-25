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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли музей в Купянске, пять человек ранены, как минимум двое остаются под завалами – ОВА

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По словам Синегубова, на месте прилета работают все экстренные службы
По словам Синегубова, на месте прилета работают все экстренные службы
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты утром 25 апреля обстреляли Купянск Харьковской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Враг нанес удар по центру города Купянск. Зафиксировано попадание в здание краеведческого музея", – написал Синегубов.

По предварительной информации, пять мирных жителей получили ранения. Еще как минимум два человека находятся под завалами.

По словам главы ОВА, на месте прилета работают все экстренные службы.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и ежедневно – приграничные населенные пункты Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, Купянск, обстрелы, музей, ранение, Олег Синегубов, российские оккупанты
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