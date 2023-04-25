Россияне обстреляли музей в Купянске, пять человек ранены, как минимум двое остаются под завалами – ОВА

По словам Синегубова, на месте прилета работают все экстренные службы Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"Враг нанес удар по центру города Купянск. Зафиксировано попадание в здание краеведческого музея", – написал Синегубов.

По предварительной информации, пять мирных жителей получили ранения. Еще как минимум два человека находятся под завалами.

По словам главы ОВА, на месте прилета работают все экстренные службы.