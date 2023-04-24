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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фермеры в Харьковской области сделали из трактора и вражеской БМП беспилотную машину для разминирования

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Трактор укрепили металлом из российской пехотной машины и установили радиоуправление
Трактор укрепили металлом из российской пехотной машины и установили радиоуправление
Фото: suspilne.media

Владелец аграрного предприятия в селе Граково Харьковской области Александр Кривцун переоборудовал трактор, чтобы работать на потенциально заминированных полях. Материал об этом 20 апреля опубликовало "Суспільне".

Граково находится в Чугуевском районе. Это село украинские военные освободили в сентябре 2022 года.

У Кравцуна в Граково 2 тыс. га земли, часть которой он арендует у жителей села. До сентября земли его предприятия были под обстрелами, после деоккупации только с одного участка саперы собрали 260 мин. Сколько еще мин нужно обезвредить на поле, неизвестно.

"У саперов сейчас задача разминировать линии электропередач и газопроводы населению. Они не успевают, а еще и мы просим помощи. Поэтому решили что-то сделать, чтобы выйти в поле и самим разминировать",  рассказал Кривцун.

Трактор по бокам укрепили металлом из российской пехотной машины и деревянными брусьями и установили радиоуправление. Сейчас его используют, чтобы убрать сорняки в поле.

На тракторе установлен автопилот – по полю он едет без водителя. Удаленно управляет трактором механизатор с помощью пульта с экраном, еще один экран стоит в кабине трактора. Связь осуществляется через антенны, радиус действия – до 2 км.

"Я сам не верил, а мне сказали: мы сделаем. И сделали. Из импортной техники поставили гидравлические клапаны, перепрошили программы", – рассказал Кривцун. По его словам, оборудовать радиоуправлением трактор, которому больше 30 лет, стоило около 1 млн грн.

В мае аграрий планирует засеять поля кукурузой и подсолнечником. 

Контекст:

По данным МВД, около 30% территории страны заминировано. Из-за этого практически ежедневно гибнут и получают ранения взрывотехники и гражданские лица. Наиболее загрязнены минами Харьковская и Херсонская области, потому что враг находился там дольше всего, отмечали в ГСЧС. 

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов, существенная часть этой территории – земля аграриев.

Многие фермеры все равно продолжают работать, используя металлоискатели, выводя тракторы в поля на свой страх и риск, отмечал репортер Стас Козлюк. "Говорят, что выбора нет: ты либо начинаешь работать и выбираться из ямы, либо если твой бизнес простоит еще год – он окончательно умрет", – рассказал он.

По данным Минобороны Украины на 22 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ от мин погибли 124 украинца, в том числе шесть детей. 

Теги: сельское хозяйство, Харьковская область, саперы, война России против Украины, разминирование, фермеры, мины, село
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