Фермеры в Харьковской области сделали из трактора и вражеской БМП беспилотную машину для разминирования

Граково находится в Чугуевском районе. Это село украинские военные освободили в сентябре 2022 года.

У Кравцуна в Граково 2 тыс. га земли, часть которой он арендует у жителей села. До сентября земли его предприятия были под обстрелами, после деоккупации только с одного участка саперы собрали 260 мин. Сколько еще мин нужно обезвредить на поле, неизвестно.

"У саперов сейчас задача разминировать линии электропередач и газопроводы населению. Они не успевают, а еще и мы просим помощи. Поэтому решили что-то сделать, чтобы выйти в поле и самим разминировать", – рассказал Кривцун.

Трактор по бокам укрепили металлом из российской пехотной машины и деревянными брусьями и установили радиоуправление. Сейчас его используют, чтобы убрать сорняки в поле.

На тракторе установлен автопилот – по полю он едет без водителя. Удаленно управляет трактором механизатор с помощью пульта с экраном, еще один экран стоит в кабине трактора. Связь осуществляется через антенны, радиус действия – до 2 км.

"Я сам не верил, а мне сказали: мы сделаем. И сделали. Из импортной техники поставили гидравлические клапаны, перепрошили программы", – рассказал Кривцун. По его словам, оборудовать радиоуправлением трактор, которому больше 30 лет, стоило около 1 млн грн.

В мае аграрий планирует засеять поля кукурузой и подсолнечником.