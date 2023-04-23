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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина обратилась к G7 за помощью в разминировании сельскохозяйственных земель

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Сольский отметил, что для ускорения разминирования Украина нуждается в спецтехнике
Сольский отметил, что для ускорения разминирования Украина нуждается в спецтехнике
Фото: ДСНС України / Telegram

Украина нуждается в международной помощи в разминировании территорий, в том числе земель сельскохозяйственного назначения. Об этом во время онлайн-выступления на заседании министров сельского хозяйства стран G7, которое проходит в Японии, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, сообщила 22 апреля пресс-служба ведомства.

По его словам, в Украине сейчас заминировано 470 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Из них обследованы только 17,5% территорий, в том числе 57 тыс. га сельскохозяйственного назначения.

“Процесс разминирования освобожденных территорий не прекращается. Но этот процесс сложен и растянется на десятилетия. На сегодняшний день в Украине разминирование производят более 2600 саперов из государственных и частных структур. С такой мощностью нам понадобится более 20 лет, чтобы очистить только земли сельскохозяйственного назначения”, – подчеркнул министр.

Сольский отметил, что для ускорения разминирования Украина нуждается в спецтехнике. Он уточнил, что за сутки один сапер вручную очищает 15–20 м² земли, а техника для разминирования – 6 м². Но при этом сохраняется максимальная безопасность для саперов.

“Мы нуждаемся в техническом оборудовании для разминирования. Мы точно понимаем, какая это техника и сколько ее нужно. И здесь мы надеемся на вашу помощь… Среди аграриев есть храбрецы, которые не ждут, пока до них дойдет очередь по разминированию. Некоторые фермеры самостоятельно, металлоискателями, на свой страх и риск, разминируют поля”, – резюмировал Сольский.

Контекст:

По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, около 30% территории Украины заминировано. Из-за этого ежедневно гибнут и получают ранения не только взрывотехники, но и гражданские лица.

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что в Украине потенциально загрязненными являются около 174 тыс. км² земли. Наибольшая площадь загрязненных земель – на юге и востоке Украины. В Херсонской области надо обследовать более 208 тыс. га, в Харьковской области – почти 160 тыс. га, а в Николаевской – более 85 тыс. га.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, саперы, война России против Украины, разминирование, безопасность, Николай Сольский
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