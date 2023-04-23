Украина обратилась к G7 за помощью в разминировании сельскохозяйственных земель

По его словам, в Украине сейчас заминировано 470 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Из них обследованы только 17,5% территорий, в том числе 57 тыс. га сельскохозяйственного назначения.

“Процесс разминирования освобожденных территорий не прекращается. Но этот процесс сложен и растянется на десятилетия. На сегодняшний день в Украине разминирование производят более 2600 саперов из государственных и частных структур. С такой мощностью нам понадобится более 20 лет, чтобы очистить только земли сельскохозяйственного назначения”, – подчеркнул министр.

Сольский отметил, что для ускорения разминирования Украина нуждается в спецтехнике. Он уточнил, что за сутки один сапер вручную очищает 15–20 м² земли, а техника для разминирования – 6 м². Но при этом сохраняется максимальная безопасность для саперов.

“Мы нуждаемся в техническом оборудовании для разминирования. Мы точно понимаем, какая это техника и сколько ее нужно. И здесь мы надеемся на вашу помощь… Среди аграриев есть храбрецы, которые не ждут, пока до них дойдет очередь по разминированию. Некоторые фермеры самостоятельно, металлоискателями, на свой страх и риск, разминируют поля”, – резюмировал Сольский.