В Киевской области сегодня могут быть слышны звуки взрывов, работают саперы – ОВА

Как пояснили в ОВА, на территории Вышгородского района сегодня проводятся работы по ликвидации взрывоопасных предметов.

"Обращаемся к жителям области – сохраняйте спокойствие, будьте осмотрительными и доверяйте информации только из официальных источников", – отмечается в сообщении.

В Киевской области регулярно проводятся учения саперов и плановые уничтожения взрывоопасных предметов, найденных после атак и оккупации россиян.

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов, существенная часть этой территории – земля аграриев. По данным президента на 19 марта, пиротехники и взрывотехники обезвредили уже более 400 тыс. российских снарядов.