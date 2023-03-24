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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области сегодня могут быть слышны звуки взрывов, работают саперы – ОВА

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Жителей региона призвали сохранять спокойствие
Жителей региона призвали сохранять спокойствие
Фото: depositphotos.com

В Киевской области 24 марта, возможно, будут слышны звуки взрывов, предупреждает Киевская областная военная администрация.

Как пояснили в ОВА, на территории Вышгородского района сегодня проводятся работы по ликвидации взрывоопасных предметов.

"Обращаемся к жителям области  сохраняйте спокойствие, будьте осмотрительными и доверяйте информации только из официальных источников", – отмечается в сообщении.

В Киевской области регулярно проводятся учения саперов и плановые уничтожения взрывоопасных предметов, найденных после атак и оккупации россиян. 

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов, существенная часть этой территории – земля аграриев. По данным президента на 19 марта, пиротехники и взрывотехники обезвредили уже более 400 тыс. российских снарядов

Теги: Киевская область, саперы, Вышгород, война России против Украины, разминирование, взрывы, мины
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