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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли 18 городов и сел Харьковской области, в Двуречной погибла женщина – ОВА

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Россияне вновь обстреляли Волчанск, Двуречную и приграничные села
Россияне вновь обстреляли Волчанск, Двуречную и приграничные села
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В минувшие сутки российские оккупационные войска обстреляли 18 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщил утром 25 апреля глава ОВА Олег Синегубов.

Под огнем были, в частности, Волчанск, Тополи, Каменка, Красное Первое, Кондрашовка и другие населенные пункты. 

"После 11.30 враг бил по поселку Двуречная Купянского района. Во время артиллерийских обстрелов, к сожалению, погибла 60-летняя женщина", – написал Синегубов.

Город Волчанск оккупанты обстреляли около 18.00 из минометов. Там, по данным ОВА, в этот раз обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и ежедневно – приграничные населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов
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