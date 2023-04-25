Россияне обстреляли 18 городов и сел Харьковской области, в Двуречной погибла женщина – ОВА

Под огнем были, в частности, Волчанск, Тополи, Каменка, Красное Первое, Кондрашовка и другие населенные пункты.

"После 11.30 враг бил по поселку Двуречная Купянского района. Во время артиллерийских обстрелов, к сожалению, погибла 60-летняя женщина", – написал Синегубов.

Город Волчанск оккупанты обстреляли около 18.00 из минометов. Там, по данным ОВА, в этот раз обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и ежедневно – приграничные населенные пункты Харьковской области.