Россияне обстреляли три района Харьковской области, под огнем снова были Волчанск и Двуречная – ОВА

Масштабных разрушений и пострадавших среди мирного населения за прошедшие сутки в регионе не было, отметил Синегубов Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"В частности, под огнем врага были районы населенных пунктов Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Меловое, Красное Первое, Волчанск, Двуречная, Гряниковка, Лиман Первый, Кисловка и другие", – написал Синегубов.

По его данным, в этот раз масштабные разрушения, жертвы и пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

Кроме того, за сутки саперы ГСЧС обследовали более 3,3 га территории и обезвредили 86 взрывоопасных предметов.