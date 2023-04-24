Россияне обстреляли три района Харьковской области, под огнем снова были Волчанск и Двуречная – ОВА

"В частности, под огнем врага были районы населенных пунктов Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Меловое, Красное Первое, Волчанск, Двуречная, Гряниковка, Лиман Первый, Кисловка и другие", – написал Синегубов.
По его данным, в этот раз масштабные разрушения, жертвы и пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.
Кроме того, за сутки саперы ГСЧС обследовали более 3,3 га территории и обезвредили 86 взрывоопасных предметов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и ежедневно – приграничные населенные пункты Харьковской области.