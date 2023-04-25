Оккупанты разрушили более 60 музеев и галерей в разных областях Украины – Зеленский

В результате ракетного удара по Купянску погибли две женщины Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В результате ракетного удара по Купянску погибли две женщины, сообщал глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. 10 человек были ранены – им оказывается необходимая помощь.

"Мишенью для террористов стали краеведческий музей и близлежащие дома... Мои соболезнования родным и близким погибших… В общей сложности более 60 музеев и галерей в разных областях нашей страны также разрушены или повреждены оккупантом", – заявил президент.

Он также отметил, что сегодня в селе Кизомис в Херсонской области ударом российской авиации была разрушена церковь.

"Православный храм… Управляемой авиабомбой. То есть российские военные знали, что именно они уничтожают. Эта церковь стала одной из уже сотен разбитых российскими ударами церквей и молитвенных домов", – добавил глава государства.