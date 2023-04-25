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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты разрушили более 60 музеев и галерей в разных областях Украины – Зеленский

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В результате ракетного удара по Купянску погибли две женщины
В результате ракетного удара по Купянску погибли две женщины
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В течение 25 апреля продолжался разбор завалов в городе Купянске Харьковской области после российского обстрела ракетами С-300, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении. Видео опубликовала его пресс-служба.

В результате ракетного удара по Купянску погибли две женщины, сообщал глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. 10 человек были ранены – им оказывается необходимая помощь.

"Мишенью для террористов стали краеведческий музей и близлежащие дома... Мои соболезнования родным и близким погибших… В общей сложности более 60 музеев и галерей в разных областях нашей страны также разрушены или повреждены оккупантом", – заявил президент. 

Он также отметил, что сегодня в селе Кизомис в Херсонской области ударом российской авиации была разрушена церковь.

"Православный храм… Управляемой авиабомбой. То есть российские военные знали, что именно они уничтожают. Эта церковь стала одной из уже сотен разбитых российскими ударами церквей и молитвенных домов", – добавил глава государства.

Контекст:

Из-за российской агрессии в Украине повреждены 1189 объектов культурной инфраструктуры, сообщали в Министерстве культуры Украины. Из них почти треть – 446 объектов – полностью разрушены.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, Харьковская область, Владимир Зеленский, Купянск, война России против Украины, музей, Олег Синегубов
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