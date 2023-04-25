Оккупанты утром сбросили на Кизомыс две управляемые авиабомбы, российские войска третий день подряд атакуют село – Херсонская ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
По его словам, "третий день подряд российские террористы атакуют Кизомыс Белозерской общины".
"Последствия удара – повреждены 11 жилых домов, из которых два – разрушены полностью, церковь, два магазина, гаражи и автомобиль. Предварительно, без пострадавших", – написал Прокудин.
Как рассказал глава Херсонской ОВА, в населенном пункте пропал свет, поврежден газопровод и нестабильно работает мобильная связь.
"На месте уже работают бригады энергетиков", – отметил Прокудин.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Так, по данным ОВА на утро 25 апреля, за прошедшие сутки оккупанты совершили 61 обстрел Херсонской области, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения, указал Прокудин.