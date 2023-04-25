Оккупанты утром сбросили на Кизомыс две управляемые авиабомбы, российские войска третий день подряд атакуют село – Херсонская ОВА

В результате российского авиаудара повреждена церковь в Кизомысе, отметил глава Херсонской ОВА Скриншот: Oleksandr Prokudin / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

По его словам, "третий день подряд российские террористы атакуют Кизомыс Белозерской общины".

"Последствия удара – повреждены 11 жилых домов, из которых два – разрушены полностью, церковь, два магазина, гаражи и автомобиль. Предварительно, без пострадавших", – написал Прокудин.

Как рассказал глава Херсонской ОВА, в населенном пункте пропал свет, поврежден газопровод и нестабильно работает мобильная связь.

"На месте уже работают бригады энергетиков", – отметил Прокудин.