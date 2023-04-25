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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром сбросили на Кизомыс две управляемые авиабомбы, российские войска третий день подряд атакуют село – Херсонская ОВА

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В результате российского авиаудара повреждена церковь в Кизомысе, отметил глава Херсонской ОВА
В результате российского авиаудара повреждена церковь в Кизомысе, отметил глава Херсонской ОВА
Скриншот: Oleksandr Prokudin / Facebook

Российские оккупационные войска утром 25 апреля сбросили на село Кизомыс Херсонской области две управляемые авиабомбы.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

По его словам, "третий день подряд российские террористы атакуют Кизомыс Белозерской общины".

"Последствия удара – повреждены 11 жилых домов, из которых два – разрушены полностью, церковь, два магазина, гаражи и автомобиль. Предварительно, без пострадавших", – написал Прокудин.

Как рассказал глава Херсонской ОВА, в населенном пункте пропал свет, поврежден газопровод и нестабильно работает мобильная связь.

"На месте уже работают бригады энергетиков", – отметил Прокудин.

https://www.facebook.com/alexandr.prokudin.7/videos/905265037245412/

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Так, по данным ОВА на утро 25 апреля, за прошедшие сутки оккупанты совершили 61 обстрел Херсонской области, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения, указал Прокудин.

Теги: Россия, Украина, авиация, Херсонская область, церковь, агрессия, террористы, газопровод, Херсонская ОГА, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, автомобиль, население, магазин, село, российские оккупанты, Александр Прокудин
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