ВСУ зачищают передовую полосу на левом берегу Днепра в Херсонской области. В ОК "Юг" сообщили о "довольно мощных результатах"

У Гуменюк попросили прокомментировать данные американского Института изучения войны о том, что ВСУ заняли определенные позиции на восточном (левом берегу) Днепра в Херсонской области.
"Очень часто в погоне за хайпом, созданием искусственной новости можно значительно навредить силам обороны... Спешить с новостями не стоит", – подчеркнула она.
Гуменюк отметила, что хотя российские оккупанты продолжают обстреливать правый берег, за последние трое суток у сил обороны "довольно мощные результаты боевой работы".
"От 13 до 22 единиц техники [россиян уничтожено]. Нам удается попадать и уничтожать артиллерийские установки, танки, автобронетехнику, средства ПВО врага. Наша работа по зачистке передовой полосы левого берега довольно мощная, но работаем пока в контрбатарейном режиме", – заявила пресс-секретарь.
Она добавила, что если верить в защитников Украины и дать им возможность поработать в тишине, "мы обязательно сделаем хорошие новости".
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.