ВСУ зачищают передовую полосу на левом берегу Днепра в Херсонской области. В ОК "Юг" сообщили о "довольно мощных результатах"

У Гуменюк попросили прокомментировать данные американского Института изучения войны о том, что ВСУ заняли определенные позиции на восточном (левом берегу) Днепра в Херсонской области.

"Очень часто в погоне за хайпом, созданием искусственной новости можно значительно навредить силам обороны... Спешить с новостями не стоит", – подчеркнула она.

Гуменюк отметила, что хотя российские оккупанты продолжают обстреливать правый берег, за последние трое суток у сил обороны "довольно мощные результаты боевой работы".

"От 13 до 22 единиц техники [россиян уничтожено]. Нам удается попадать и уничтожать артиллерийские установки, танки, автобронетехнику, средства ПВО врага. Наша работа по зачистке передовой полосы левого берега довольно мощная, но работаем пока в контрбатарейном режиме", – заявила пресс-секретарь.

Она добавила, что если верить в защитников Украины и дать им возможность поработать в тишине, "мы обязательно сделаем хорошие новости".

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Видео: ТСН / YouTube