Оккупанты используют школу как медпункт в Луганской области – Генштаб ВСУ

Об этом 24 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"В частности, в Голубовке Луганской области российские оккупанты используют одну из школ как медицинский пункт для оказания медпомощи своим военнослужащим", – сказано в сообщении.
В Генштабе ВСУ отмечали накануне, 23 апреля, что российским оккупантам не хватает больниц из-за большого количества раненых.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.
16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.
По данным Генштаба ВСУ на утро 24 апреля, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 187 080 российских оккупантов.