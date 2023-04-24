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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты используют школу как медпункт в Луганской области – Генштаб ВСУ

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Российским оккупантам не хватает больниц из-за большого количества раненых, отметили в Генштабе ВСУ 23 апреля
Российским оккупантам не хватает больниц из-за большого количества раненых, отметили в Генштабе ВСУ 23 апреля
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Российские оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов Украины в своих целях.

Об этом 24 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В частности, в Голубовке Луганской области российские оккупанты используют одну из школ как медицинский пункт для оказания медпомощи своим военнослужащим", – сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ отмечали накануне, 23 апреля, что российским оккупантам не хватает больниц из-за большого количества раненых.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02v5fPoxj8Hcjnj6XDyN6ZahdA1L6LjrgF1rKSaRmbPGPNHXyjo9VZ2C4qHL6gXCtwl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.

16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.

По данным Генштаба ВСУ на утро 24 апреля, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 187 080 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, раненые, больница, школы, инфраструктура, потери армии России, российские оккупанты
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