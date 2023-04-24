Оккупанты используют школу как медпункт в Луганской области – Генштаб ВСУ

Российским оккупантам не хватает больниц из-за большого количества раненых, отметили в Генштабе ВСУ 23 апреля Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Об этом 24 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В частности, в Голубовке Луганской области российские оккупанты используют одну из школ как медицинский пункт для оказания медпомощи своим военнослужащим", – сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ отмечали накануне, 23 апреля, что российским оккупантам не хватает больниц из-за большого количества раненых.