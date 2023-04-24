Генштаб: ВСУ отбили более 30 атак оккупантов на трех направлениях, самые ожесточенные бои – за Бахмут и Марьинку

Самые интенсивные бои в войне РФ против Украины сейчас идут на Донбассе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 24 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку Донецкой области.

"На бахмутском направлении… продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово… На авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку населенных пунктов Новокалиново, Степовое и Первомайское Донецкой области, успеха не имел, – сказано в сообщении. – На марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районе населенного пункта Марьинка, а также вблизи Новомихайловки".

По данным Генштаба ВСУ, на лиманском и шахтерском направлениях противник наступательных действий не проводил, а на купянском – продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках.

"На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей", – говорится в сообщении.

В то же время на запорожском и херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборонительные действия, рассказали украинские военные.

Кроме того, российские военные из разных видов вооружения обстреляли ряд населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.