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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб: ВСУ отбили более 30 атак оккупантов на трех направлениях, самые ожесточенные бои – за Бахмут и Марьинку

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Самые интенсивные бои в войне РФ против Украины сейчас идут на Донбассе
Самые интенсивные бои в войне РФ против Украины сейчас идут на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска в войне против Украины основные усилия сосредоточивают на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях – отбито более 30 вражеских атак.

Об этом 24 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку Донецкой области.

"На бахмутском направлении… продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово… На авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку населенных пунктов Новокалиново, Степовое и Первомайское Донецкой области, успеха не имел, – сказано в сообщении. – На марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районе населенного пункта Марьинка, а также вблизи Новомихайловки".

По данным Генштаба ВСУ, на лиманском и шахтерском направлениях противник наступательных действий не проводил, а на купянском – продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках.

"На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей", – говорится в сообщении.

В то же время на запорожском и херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборонительные действия, рассказали украинские военные.

Кроме того, российские военные из разных видов вооружения обстреляли ряд населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02v5fPoxj8Hcjnj6XDyN6ZahdA1L6LjrgF1rKSaRmbPGPNHXyjo9VZ2C4qHL6gXCtwl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Россия, Первомайское, Украина, Генштаб ВСУ, Белгород, Лиман, оборона, Марьинка, Брянск, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, Новокалиново, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, население, российские оккупанты
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