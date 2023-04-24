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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия активно использует авиацию, за сутки применила крылатые авиабомбы в четырех областях – Генштаб ВСУ

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Оккупанты регулярно наносят по Украине авиаудары
Оккупанты регулярно наносят по Украине авиаудары
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, а также совершили около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 24 апреля.

"Противник активно использует авиацию, применяя крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях", – сказано в сообщении.

В результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, отметили в Генштабе.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подчеркивают военные. 

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Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

В последнее время Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы. Обычно противник использует бомбы ФАБ-500 еще советских времен, которые дооборудуют крыльями и GPS-навигацией, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Так, Россия в феврале впервые применила в войне против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг, сообщало 5 марта издание Defense Express.

Эффективно противодействовать таким бомбам можно было бы с помощью самолетов типа F-16 с мощными ракетами "воздух – воздух", чтобы сбивать вражеские самолеты при попытке бомбардировки, отмечали в ВСУ. Но сейчас Украина ищет и другие способы, "чтобы обезопасить себя от этой угрозы", говорил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат назвал применение россиянами управляемых бомб новым вызовом для ВСУ.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, РСЗО, авиаудар, война России против Украины, ракеты, бомба
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